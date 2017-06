Nord-Korea kaller Trumps Parisavtale-nei «egoistisk»

Nå langer også den totalitære staten Nord-Korea ut mot Donand Trumps avgjørelse om å trekke USA ut av klimaavtalen.

At president Donald Trump trekker USA ut av Parisavtalen har skapt sterke reaksjoner verden over. Blant annet har både Kina og EU kalt avgjørelsen et stort feilgrep, og Frankrike, Tyskland og Italia har sendt ut en felles pressemelding om at Parisavtalen ikke kan reforhandles.

Nå har også Nord-Korea hevet seg med med på kritikkbølgen.

I en uttalelse tirsdag sa Pyongyang at Washingtons avgjørelse representerer «høyden av egoisme og moralsk vakuum som bare søker sin egen trivsel, selv på bekostning av hele planeten», melder CNN.

– Den egoistiske handlingen av USA har ikke bare alvorlige konsekvenser for det internasjonale arbeidet for å beskytte miljøet, men utgjør en stor fare for andre områder også, sier en talsmann for Nord-Koreas utenriksdepartement, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Syria og Nicaragua er de eneste landene i verden som ikke har undertegnet avtalen. Og Nicaragua nektet å signere fordi de mente avtalen ikke var ambisiøs nok.

I motsetning til nå også USA, har Nord-Korea underskrevet den historiske klimaavtalen og har tidligere «erklært krig» mot avskoging.

– Nord-Korea har sterke insentiver om å bekjempe klimaforandringene og potensialet det har for å bryte ned statlig kontroll, har Nord-Korea-ekspert, Benjamin Habib ved australske La Trobe University tidligere sagt om landets klimasatsing, ifølge CNN.

Ifølge Habib er matsikkerhet fortsatt et eksistensielt problem for Pyongyang.

Det er allerede en trykket spenning mellom landene etter at Nord-Korea nylig fordømte USAs utplassering av krigsskip utenfor Koreahalvøya, og sier de er «klare til å reagere mot en hver form for krig ønsket av USA».

Andre som har reagert på Trumps klima-avgjørelse er tidligere president Barack Obama, som mener Trump-administrasjonen sier nei til fremtiden.

Tesla-sjefen Elon Musk trakk seg fra et rådgivende panel i Det hvite hus etter at nyheten ble kjent. Hans kollega i ett av de økonomiske rådene, Disney-sjef Robert Iger, har gjort det samme.

Også en toppdiplomat ved den amerikanske ambassaden til Kina har sluttet på grunn av avgjørelsen.