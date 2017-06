Nok en Twitter-tabbe fra Trump-administrasjonen

Denne gangen er det ikke president Donald Trump, men tre år gamle Huck som står bak.

Hva var det talsperson i det hvite hus, Sarah Sanders mente å skrive da hun la ut dette på Twitter?

Flere forundrede Twitter-brukere lot fantasien løpe og spekulerte i om det kunne være en hemmelig kode eller en tweet om hjelp fra stakkar Trump-medarbeider.

Den underlige rekken av ikoner, bokstaver og tall kommer ikke lenge etter president Donald Trumps «covfefe»-gate.





«Covfefe»

I slutten av mai, like etter midnatt i amerikansk tid, logget Trump seg på Twitter med appen på en iphone og la ut følgende tweet:

« Despite the constant negative press covfefe» (Til tross for den konstante negative presse covfefe).

Rundt seks timer etter at den halvferdige meldingen ble lagt ut, slettet Trump tweeten og la ut en ny: «Hvem kan finne ut den sanne betydningen av "covfefe"??? Kos dere!»

Det fikk internett til å koke.

Sjekk ut: Mystisk tweet fikk internett til å koke







Takk, Huck!



I motsetning til Trump, lot ikke Sarah H.Sanders følgerne hennes vente så lenge på den nødvendige oppklaringen.

Etter halvannen time kom denne meldingen:

– Dette er hva som skjer når du lar en treåing stjele telefonen din. Takk Huck! #aldrilatelefonendinværeulåst, skriver hun på Twitter.

Men internett moret seg likevel over hendelsen:

– Dette er det mest sammenhengende budskapet som har kommet fra Trump-administrasjonen, skriver Twitter-bruker David Blaustein.