Nina Jensen: – En trist dag for verden

WWF-sjef Nina Jensen sier hun synes det var vanskelig å ta talen til Donald Trump seriøst.

– Klimaendringer er ikke et trosspørsmål, det er et vitenskapsspørsmål, og han forholder seg åpenbart ikke til vitenskap og fakta, sier WWF-sjef Nina Jensen.

Donald Trump har akkurat kunngjort at USA trekker seg fra klimaavtalen. Donald Trump sa at USA skulle være klimavennlig, men ikke skulle ødelegge for bedriftene sine.

Trump bekrefter: USA vil bryte ut av Parisavtalen

– Det er nesten vanskelig å ta det han sier seriøst, fordi det er spekket med feil, løgn og ikke minst en fremstilling av at nå setter Amerika og amerikanere først. Det er ikke tilfelle, sier Jensen.

– Også amerikanere blir rammet av klimaendringer og har i særlig grad blitt rammet av klimaendringer. Det er en trist dag for verden, fordi dette vil skape turbulens, sier Jensen til VG.

– På hvilken måte er den spekket med løgn?



– Det er alle ting han sier i forhold til hvor urettferdig Parisavtalen er for USA, at alle land har mye mer utslipp enn USA, at de har blitt behandlet urettferdig hele veien, at klimaendringer vil få mye større konsekvenser for alle andre enn USA, at Parisavtalen vil bare redusere de globale utslippene med – så – mye, sier Jensen.

– Listen er lang, jeg greier nesten ikke ramse opp alt igjen. Det blir veldig spennende hvordan nettsider som faktasjekker kommer til å radbrekke denne talen i stykker, sier WWF-sjefen til VG.

Trump sier han vil reforhandle



Målet med Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen under to grader og prøve å begrense temperaturøkningen på jorden til 1,5 grader.

- Jeg er svært skuffet over at Trump-administrasjonen har besluttet å trekke USA ut av den viktigste klimaavtalen verden har kommet til enighet om, skriver statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Trump sier han åpner for å reforhandle Parisavtalen og tre inn i Parisavtalen igjen, men «på USA sine betingelser». Han snakket flere ganger om å skape en ny avtale, men Frankrike, Italia og Tyskland har allerede sendt ut en felles pressemelding om at Parisavtalen ikke kan reforhandles.

– Det som er interessant er det han sier om at han vil reforhandle ting, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Hvis han trekker seg helt ut, er han virkelig helt isolert, men jeg tviler på at verdenssamfunnet vil sette seg ned og reforhandle med Trump på den måten han skisserer her, sier Hauge til VG.

