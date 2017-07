New York Times: Trumps sønn ble lovet skadelig informasjon om Clinton

Donald Trump Jr. ble lovet skadelig informasjon om Hillary Clinton før han møtte en russisk advokat kort tid etter det republikanske nominasjonsvalget, ifølge New York Times.

Den amerikanske presidentens eldstesønn har bekreftet møtet med den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja i juni 2016, etter at New York Times i helgen meldte at sammenkomsten hadde funnet sted.

Også presidentens svigersønn Jared Kushner og valgkampleder Paul Manafort deltok på møtet, har Donald Trump Jr. fortalt.

Nå har flere kilder avslørt motivasjonen bak treffet, ifølge New York Times. Tre rådgivere i Det hvite hus og to andre med kjennskap til møtet hevder overfor avisen at møtet skal ha funnet sted etter at Donald Trump Jr. ble lovet skadelig informasjon om Hillary Clinton.

Det er ikke kjent om advokaten faktisk ga slik informasjon på møtet.

Hevder faren ikke visste noe

I en offentlig uttalelse søndag hevder Donald Trump Jr. at faren ikke kjente til sammenkomsten.

«Min far visste ingenting om møtet», skriver han avslutningsvis i uttalelsen.

Ifølge Donald Trump Jr. ble han, av en han kjente fra Miss Universe-konkurransen i 2013, bedt om å møte en ikke navngitt person som kunne ha opplysninger som ville være nyttige i farens valgkamp.

«Jeg ba Jared [Kushner] og Paul [Manafort] om å bli med, men jeg fortalte dem ingenting om bakgrunnen», skriver han.

Samtalen, som skal ha vart en snau halvtime, er trolig det tidligst kjente private møtet mellom den innerste kretsen rundt presidenten og en russer.

Et drøyt år senere møttes Trump og Vladimir Putin for første gang.



«Etter å ha utvekslet høflighetsfraser, fortalte kvinnen at hun hadde informasjon om at personer knyttet til Russland, finansierte Demokratenes nasjonalkomité og støttet Clinton. Hennes opplysninger var vage, tvetydige og ga ikke mening», skriver han videre, og legger til at det raskt kom frem at hun ikke hadde noe informasjon av betydning.

Diskuterte adopsjon



Kvinnen skiftet raskt samtaleemne til et skrinlagt program som tillot amerikanere å adoptere russiske barn, har Trump Jr. forklart.

«Det ble tydelig for meg at dette var intensjonen hennes hele veien, og at påstandene om potensielt nyttig informasjon var et påskudd for å møtes», skriver han. Trump Jr. mener han derfor fortalte kvinnen at hans far ikke var en valgt representant fra folket, men snarere en privat borger.

Russland avsluttet adopsjonsprogrammet som svar på amerikanske sanksjoner rettet mot landet etter at en advokat døde i fengsel i 2009.

Ifølge Kushners advokat Jamie Gorelick har hennes klient allerede beskrevet møtet i et offisielt dokument som krever at han oppgir møter med utenlandske kontakter.

DETTE VET VI:

Går øynene dine i kryss bare du hører «valgkamp», «Russland» og «USA» nevnt i samme setning? Her er en kjapp oppsummering av det (lille) vi vet:

# Amerikansk etterretning har slått fast at Russland påvirket presidentvalgkampen frem til valget i november 2016. Donalds Trumps valgkampteam er under etterforskning for hva de visste om dette.

# Vladimir Putin har hevdet at det var datahackere uten tilknytning til russiske myndigheter som sto bak forsøkene på å påvirke valget.

# Donald Trump har nektet å si kategorisk at Russland påvirket valget han vant; han er sagt flere ganger, senest i Polen sist torsdag, at det også kan være andre nasjoner som sto bak dette.

# Washington Post har avslørt at president Trump personlig er under etterforskning for muligens å ha motarbeidet rettsvesenet. Den etterforskningen ble startet da den avskjedigede FBI-direktøren James Comey fortalte at Trump eksplisitt ba han droppe deler av Russland-etterforskningen.

# Etterforskningen av en mulig konspirasjon mellom Trumps team og Russland skjøt fart da Trump ble presset til å sparke sin egen nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, fordi han løy til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russland.

# Flere andre tidligere Trump-medarbeidere er i søkelyset i saken, deriblant svigersønnen/rådgiveren Jared Kushner. Robert Mueller III er spesialetterforskeren som gransker saken