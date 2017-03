New York Times: Obama-administrasjonen spredte informasjon om Russland-hacking

I frykt for at informasjon skulle gå tapt, skal Obama-administrasjonen ha hastet med å spre informasjon om et mulig samarbeid mellom Russland og Trumps valgkamp.

Det skriver New York Times, som har intervjuet tre tidligere medlemmer av Obama-administrasjonen.

I frykt for at Trump-administrasjonen ville dekke til eller ødelegge viktig spor dersom informasjonen ikke ble spredt før administrasjonsskiftet, skal tjenestemenn blant annet ha stilt konkrete spørsmål under høringer for å sette lys på situasjonen innad i regjeringen, opplyser de tre tjenestemennene som ønsker å være anonyme.

Ifølge dem var målet å sikre at slik innblanding ikke ville skje i fremtiden ved amerikanske eller europeiske valg og å legge igjen tydelige spor til videre etterforskning.

Tjenestemennene opplyser på sin side at Obama ikke skal ha hatt noe med handlingene å gjøre.

Har satt ned etterretningskomité

Etter at det ble satt igang etterforskning av den mulige valgkamp-hjelpen, fastslo amerikanske etterretningsorganisasjoner at Russland hadde forsøkt å hjelpe Trump i valgkampen.

Blant metodene som angivelig ble brukt, var dataangrep mot Det demokratiske partiet og lekking av informasjon. Donald Trump har på sin side tilbakevist kontakten og kalt anklagene for en politisk heksejakt.

Trump har også anklaget Obama-administrasjonen for å spre ryktene for å svekke den nye administrasjonen.

Som følge av avsløringene om hackingen er det nå satt ned en etterretningskomité i Representantenes hus som skal undersøke påstanden om samarbeid mellom Russland og Donald Trumps valgkamp.

– Vi er enige om en skriftlig avtale mellom flertallet og mindretallet i komiteen om at vi skal granske påstandene om russisk samarbeid med Trumps valgkampapparat, sier Adam Schiff, som er Demokratenes fremste medlem i komiteen, melder Reuters.