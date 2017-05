Nato-splid etter Trumps tordentale

«Sjokkerende», «bevisst fornærmende» og «barnslig»: Kritikken hagler i alle retninger etter Trumps begivenhetsrike døgn i Brussel.

«Trump er i sin fulle rett om han vil be EU-landene jobbe fortere for å møte sine forpliktelser overfor Nato. Det hadde vært mer effektivt å gjøre dét enn å belære dem som om de var barn.»

Det skriver den franske storavisen Le Monde i en lederartikkel om Donald Trumps første Nato-tale, i Brussel i går. I talen brukte den amerikanske presidenten mesteparten av tiden på å kreve mer penger fra sine allierte:

– 23 av 28 land betaler ikke det de skal betale, sa Trump fra scenen.

Reaksjonene har vært skarpe i etterkant:

– Det var virkelig skuffende, sier Nicholas Burns, en tidligere amerikansk NATO-ambassadør for George W. Bush til CNN. Burns sier han er «sjokkert» over talen:

– Jeg støtter ham i å be de allierte bruke mer penger på forsvar. Men det finnes en tid og et sted for alt. Dette var ikke det.

Tysk ekspert: – Noe av det mest skadelige noensinne

– Diplomatisk sett var talen i beste fall klossete og i verste fall bevisst fornærmende, sier Jeff Rathke, en ekspert på internasjonale forhold og Europa ved Center for Strategic and International Studies i Washington D.C., til CNN.

Talen er aller første gangen at en amerikansk leder ikke har uttrykt sin eksplisitte forpliktelse til Nato-paktens artikkel 5, som sier at et angrep mot ett Nato-land er et angrep mot alle.

Det råder usikkerhet i Europa om hvordan Trump egentlig ville reagert dersom Russland begynte å rasle med sablene i Øst-Europa.

#WEARENATO: Under emneknaggen #ViErNato var Theresa May, Donald Trump, Boris Johnson og en rekke andre Nato-topper samlet i Brussel torsdag. Men Trump unnlot å understreke sin forpliktelse til Natos viktigste grunnprinsipp om gjensidig forsvar. Foto: AP

Constanze Stelzenmüller, en tysk ekspert på transatlantiske relasjoner ved Brookings-instituttet, mener utelatelsen i praksis er det samme som å forlate alliansen, selv om Trumps talsmenn i tiden etter talen har understreket at presidenten er forpliktet til Nato.

– Dette er noe av det mest skadelige en amerikansk president noensinne har gjort mot Nato, skriver Stelzenmüller i en kommentar i The Washington Post.

Også amerikanske aviser er kritiske etter Trumps opptreden i det som gjerne kalles EUs hovedstad. The New York Times kalles talen «flau» og «mislykket», og avisen mener det er pussig at Trump velger å belære sine Nato-allierte, mens han i Saudi-Arabia sa at USA trenger «partnere, ikke perfeksjon».

I sine bemerkninger etter Trumps opptreden valgte den belgiske statsministeren Charles Michel å gjøre et poeng av at artikkel 5 kun har blitt aktivert én gang: Etter angrepet mot USA den 11. september 2011.

Forsvares av Stoltenberg

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg tok imidlertid lederen for alliansens største land i forsvar da han holdt pressekonferanse fredag:

– Ingen her er i tvil om at USA er forpliktet av artikkel fem. Det har Trump selv gitt uttrykk for flere ganger. Men kanskje viktigere er det at det ikke bare skjer i ord, men også i handling. USA øker nå sitt militære nærvær i Europa, sa NATO-sjefen.

En mini-skandale oppsto også før fellesfotograferingen etter talene. Da dyttet Trump tilsynelatende bort Makedonias president for å komme først i rekken.

Greit eller ikke? Døm selv:

Trump: – Tyskerne er «bad, very bad»

I mye av Europa er det imidlertid et møte før Trumps tale som har fått mest oppmerksomhet i dag. Den tyske storavisen Der Spiegel har snakket med deltagere på et møte mellom Trump og EU-representanter, der presidenten skal ha vært svært kritisk til Tysklands handelsoverskudd:

– Tyskerne er «bad, very bad», sa Trump til EUs delegater, ifølge deltagere den tyske avisen har snakket med.

Deretter skal han ha fortsatt: «Se de mange millioner bilene de selger til USA. Forferdelig. Vi skal sette en stopper for dette.»

Uttalelsene blir tolket som et angrep på transatlantiske handelsrelasjoner, og blir omtalt bredt i aviser som The Telegraph, spanske El Pais og italienske Corriere della Sera. Trump brukte mye av sin presidentkampanje på å angripe frihandel, som han mener har ødelagt for USAs økonomi.

I dag valgte Cecilia Malström, EUs handelskommisjonær, å ta til motmæle mot presidenten:

– Trump ser handel som noe der den ene parten vinner og en annen taper, det synes å ligge i hans natur å tenke slik. For oss er handel noe der begge parter vinner, sa den svenske EU-representanten til Spiegel Online, og fortsatte:

– Vi må sørge for at USA forstår at millioner av amerikanske arbeidsplasser er avhengig av handel med EU.

TOK TIL MOTMÆLE: EUs handelskommisjonær Commissioner Cecilia Malmström mener Trump ikke forstår at handel gagner begge parter. Foto: REUTERS

Kaller Macron barnslig

Trump er ikke den eneste som får kritikk etter toppledermøtet i det som gjerne kalles Europas hovedstad:

The Telegraph kaller Frankrikes president Emmanuel Macron for barnslig og selvrettferdig, for måten han ignorerte Trump da han møtte de andre Nato-lederne torsdag.

– Unødvendig og provoserende, skriver avisens Europa-redaktør Peter Foster, som mener det etterlatte inntrykket etter presidentens besøk er at mer skiller vestlige, industrialiserte land enn forener dem.

«Europas himling med øynene og Trumps raserianfall må ta slutt», konkluderer han.

Klippet av Macron som poengtert overser Trump har gått sin seiersgang på nettet:

Trump får ellers som ventet støtte fra sine egne: Både tidligere UKIP-leder Nigel Farage og Donald Rumsfeld, som var forsvarsminister under George W. Bush, sier de mener Trump er i sin fulle rett til å tale som han gjorde:

-– Det er viktig at disse landene vet at om de skal være del av en militærallianse, må de trp til og investere i forsvaret sitt, sa Rumsfeld til Fox News.

Den amerikanske presidenten er nå på Sicilia, der han deltar på sitt første G7-toppmøte. Søndag kveld flyr han tilbake til USA – og en hel smørbrødliste av ventende innenriksproblemer.