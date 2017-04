NATO-sjefen møter Trump i hans første Russland-krise

WASHINGTON (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg kommer til Det hvite hus onsdag kveld, midt i Donald Trump's hittil mest alvorlige krise mellom USA og Russland.

Nå sier også Russlands president Vladimir Putin at forholdet mellom Russland og USA har forverret seg siden Trump ble USAs president for tre måneder siden.

Soltenberg og Trump har varslet en felles pressekonferanse klokken 22 norsk tid, onsdag kveld.



Russland bruker nå uvanlig hardt språk mot USA, etter missilangrepet på en syrisk flybase natt til forrige fredag.

Den ferske amerikanske presidenten forsøker nå å vri seg ut av en diplomatisk krise som han åpenbart ønsker å legge bak seg så raskt som mulig,

Æresbesøk til Arlington



Stoltenberg la onsdag ettermiddag en krans på den ukjente soldatens grav på minnegravlunden Arlington utenfor Washington.

Han sier at han går til møtet med Donald Trump klokken 20 norsk tid, med et klart råd om relasjonen til Russland:

– Det er viktig å ha kontakt med Russland, vår største nabo, som vi verken kan isolere eller fornekte.. Vi må hele tiden jobbe for et bedre forhold, men vi må heller ikke skape usikkerhet om at NATO er til for å forsvare alle de allierte. sa Stoltenberg i et møte med norsk presse i Washington natt til onsdag norsk tid.

Dekkoperasjon



Men tirsdag kveld lekket Trumps støttespillere et notat fra amerikansk etterretning, hvor Russland blir beskyldt for en dekkoperasjon for å befri Syrias diktator Bashar al-Assad for ansvaret for det kjemiske gassangrepet som drepte minst 70 mennesker 4.april.

Amerikanerne hevder at bombene med det kjemiske stoffet sarin ble droppet fra russisk-bygde fly av typen SU-22.

I notatet som flere amerikanske medier omtaler onsdag, heter det at Russland forsøker å dekker over at en alliert bruker kjemiske våpen, og at Russland og Syria har offentliggjort «falske narrativer» for å villede resten av verden.

Men mannen som med sine Kreml-kontakter fra sin fortid i næringslivet, utenriksminister Rex Tillerson som skulle reparere forholdet til Russland, fikk en svært kjølig mottagelse i Moskva onsdag:

Russland: Ulovlig



Hans russiske kollega Sergei Lavrov kalte det amerikanske missil-angrepet mot flybasen i Syria for «ulovlig»

– Vi mener det er av største viktighet å hindre risikoen for lignende episoder i fremtiden, sa Lavrov til Tillerson.

President Donald Trump leverte et foreløpig svar til TV-kanalen Fox News natt til onsdag:

Utelukker ingenting



– Skal vi involvere oss i Syria? Svaret er nei, sa Trump i TV-intervjuet.

Men hans pressetalsmann Sean Spicer presiserte onsdag at presidenten på ingen måte hadde utelukket flere angrep på anlegg i Syria hvis Assad igjen forsøker å angripe sitt folk med kjemiske våpen.

Dette er den samme presidenten som etter valget lovet å reparere forholdet til Russland, og som gjentatte ganger har forsvart Vladimir Putin mot de som har kalt ham «morder».



Geopolitisk whiplash



Nå skriver avisen New York Times at Trumps brå endring fra hyllest til fordømmelse har påført folk i Washington og andre allierte hovedsteder et «geopolitisk whiplash».

– Det kan sies at tilliten, spesielt på militært nivå, har ikke blitt bedre, men er snarere forverret, sa Putin til TV-stasjonen Mir i Moskva onsdag.

Bare timer før møtet med Donald Trump. sa Jens Stoltenberg at han ikke tror Trump vil trekke NATO med inn i en konflikt mellom USA og Russland på bakken i Syria.

– Jeg er trygg på at USA ikke kommer til å be om hjelp fra NATO om å bidra i kampen mot kjemiske våpen inne i Syria. Det har vært en bred forståelse i NATO for den amerikanske aksjonen, og den var basert på amerikansk etterretning, sa Stoltenberg.

