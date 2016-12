Nær medarbeider takker nei til Trump-jobb

Tidligere i uken annonserte Donald Trump at Jason Miller (41) skulle være hans kommunikasjonsdirektør. Nå har Miller trukket seg.

Snuoperasjonen kommer bare to dager etter at Trump (70) annonserte at Miller skulle være hans kommunikasjonsdirektør når han flytter inn i Det hvite hus.

Det skriver Politico, som siterer en pressemelding fra Miller.

Miller skriver i uttalelsen at han trenger å tilbringe mer tid med familien, blant annet fordi han og kona venter sitt andre barn på nyåret.

Fikk du med deg? Putins julebrev til Trump

«Etter å ha tilbragt den siste uken med min familie, den lengste perioden jeg har vært med dem siden mars 2015, står det klart for meg at de må være min førsteprioritet nå. Dette er ikke det riktige tidspunktet å begynne i en ny, krevende jobb som kommunikasjondirektør for Det hvite hus», heter det i uttalelsen.

Politico skriver at Miller informerte Trump om sin avgjørelse på fredag. Miller har hatt ansvaret for kommunikasjonen til Trump i perioden etter at han ble valgt til president, og skal fortsette å ha denne jobben til 70-åringen blir innsatt.

Obama til Putin: – Kutt ut!

Før han begynte å jobbe for Trump, jobbet Miller mot den nyvalgte presidenten - for Ted Cruz.

Samtidig er det klart at Sean Spicer vil ta jobben Miller nå har takket nei til. Spicer ble tidligere i uken utnevnt som pressesekretær for Det hvite hus.

«Jeg ser frem til å fortsette å støtte den nyvalgte presidenten fra utsiden etter at mitt arbeid med overgangen er ferdig», sier Miller.