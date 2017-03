Nå har Trump signert nytt innreiseforbud

NEW YORK (VG) Donald Trump har gjort flere justeringer i sitt nye forslag til innreiseforbud. Samtidig lover statsadvokat videre kamp mot presidenten.

Mandag ettermiddag norsk tid ble det klart at USAs president har signert en ny presidentordre som justerer det opprinnelige forbudet – som rammet borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria. Dette første forbudet ble stoppet i domstolene til store protester fra presidenten.

Etter det sviende nederlaget har Trump-administrasjonen jobbet med en ny presidentordre som skal begrense immigrasjonen til USA, med mål om å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.

Nå har Trump-administrasjonen gjort følgende endringer:

• Irak er fjernet fra listen over land. Dermed gjelder det nye forbudet visumstans og innreiseforbud for reisende fra Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria i 90 dager.



• De som allerede har gyldig visum eller «green card» ikke blir omfattet av innreiseforbudet.

• I likhet med det forrige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men de som allerede har fått innvilget opphold får ankomme landet.

• Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.

Stor oversikt: Dette lovet Trump - og dette har han innfridd

REVIDERT VERSJON: Dette bildet ble tatt 27. januar, da Trump signerte det forrige innreiseforbudet. Nå har han revidert presidentordren. Foto: Carlos Barria , Reuters

– Sørge for folks sikkerhet

Sammen med utenriksminister Jeff Sessions og sikkerhetsminister John Kelly, bekreftet utenriksminister Rex Tillerson signeringen på en pressekonferanse kort tid etterpå.

– President Trump utøver sin rettmessige myndighet for å sørge for folks sikkerhet, sa Tillerson, som sier at administrasjonen mandag har briefet Kongressen om den nye versjonen av innreiseforbudet.

Sessions sa at innreiseforbudet er nødvendig for å forhindre at terrorister tar seg inn i USA. Han sa også at over 300 personer som har kommet inn i USA som flyktninger «er under FBI-etterforskning for mulig terror-relatert aktivitet».

Det nye forbudet trer i kraft allerede om ti dager – 16. mars.

Nærmest umiddelbart etter signeringen sendte statsadvokaten i New York, Eric T. Schneiderman ut en pressemelding hvor han lover videre rettslig kamp mot Trump. Schneiderman ledet koalisjonen av statsadvokater mot det forrige innereiseforbudet.

– Domstoler over hele landet har gjort det klart: President Trump er ikke hevet over konstitusjonen. Selv om Det hvite hus har gjort endringer i forbudet, så er intensjonen om å diskriminere muslimer fortsatt klar. Dette rammer ikke bare familier fanget i kaoset av president Trumps drakoniske politikk, det er stikk i strid med våre verdier og gjør oss mindre trygge, skriver statsadvokaten i pressemeldingen.

Les også: Mexico rasende på Trumps deportasjons-politikk

Fjerner Irak

Ifølge New York Times er fjerningen av Irak fra listen et resultat av at utenriksminister Tillerson har fått forsikringer fra irakiske myndigheter om at deres egne kontrollrutiner er gode nok. I tillegg blir Iraks rolle som en viktig alliert i kampen mot terrorgruppen IS holdt frem som en viktig årsak til endringen.

Samtidig skal amerikanske tjenestemenn ha uttrykt bekymring for at det opprinnelige innreiseforbudet ville ramme irakere som har jobbet sammen med amerikanske styrker.

Da den første ordren ble signert i januar, førte det til kaotiske tilstander på mange flyplasser: En rekke personer med oppholds- og arbeidstillatelse ble nektet å gå på fly til USA, mens andre med gyldig visum ble stanset på flyplassen.

Les også: Aylar Lie føler seg krenket på flyplassen i USA

Innreiseforbudet er bare et av flere tiltak den ferske presidenten har varslet for å sikre USAs grenser. Nylig beordret han Homeland Security å ansette 5000 nye grensevakter. Samtidig fortsetter forberedelsene av byggingen av den varslede grensemuren mot Mexico

Uansett endringer ventes den nye signeringen å utløse en ny bølge protester.

President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene.