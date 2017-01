«Mobber» Trump for talebilde på Twitter

For to dager siden la Donald Trump ut et bilde på Twitter med en tekst om at han skriver på innsettelsestalen sin. Det har mange hatt moro med.

I dag blir han altså tatt i ed som USAs 45. president. Klokken 18.00, norsk tid, legger han en hånd på bibelen og holder en hånd i luften, mens han sverger på å gjøre en god jobb for landet sitt.

Etterpå skal han holde tale til de mange tusen som har møtt frem foran kongressbygningen i landets hovedstad, Washington D.C. Den talen er det knyttet stor spenning til. Vil han snakke på impuls, slik vi ble vant til å se ham i valgkampen, eller vil han være mer kontrollert, og snakke ut fra et manus.

Få oversikt: Dette er Trumps regjering

Skal vi tro bildet og teksten han postet på Twitter for to dager siden, er det siste tilfellet. Der sitter Trump ved en pult i sin Florida-eiendom Mar-a-Largo. I hånden har han en penn. På pulten ligger en skriveblokk. Trump forteller at bildet ble tatt da han tre uker tidligere skrev på talen sin.

Kommentar: En vanskelig tale å skrive

Ikke alle har helt tro på at det var slik det foregikk. Mange mener bildet ser i overkant oppstilt ut. Hvorfor skrive på en blokk og ikke en datamaskin, har folk spurt seg. Vi vet ikke om det var slik det foregikk, eller ikke. Ikke er det så viktig heller.

Trump-velgere: – Forventer gode ting

Det vi derimot vet er at bildet har ført til mye moro på Twitter i etterkant. Mange har lagt ut bilder der de blant annet tuller med hva Trump skriver på blokken sin. Andre har manipulert inn andre ting i bildet. Her er et utvalg av «mobbingen»: