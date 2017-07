Mistenker Trump-kampanjen hjalp russerne å spre «fake news»

Amerikanske myndigheter skal tro russerne fikk hjelp da de oversvømte sosiale medier med desinformasjon og såkalte «fake news».

Det skriver det amerikanske nyhetsbyrået McClatchy, som siterer kilder med kjennskap til justisdepartementets sak. De uttaler seg anonymt, ettersom etterforskningen, ledet av FBI-veteranen Robert Mueller, er konfidensiell.

Mistanken skal også bli undersøkt av etterretningskomiteene i de to husene i Kongressen.

Spørsmålet som stilles er hvordan den russiske bølgen av desinformasjon og såkalte «fake news», kunne ramme millioner av amerikanske velgere så presist som den gjorde i valget i 2016.

Påvirket med presisjon

Det er kjent at Trumps folk sitter på omfattende velgerdata som de brukte i valgkampen for å drive målrettet påvirkning. Hovedarenaen for dette arbeidet er Facebook, som lar deg vise skreddersydd innhold til svært presist definerte målgrupper.

Det betyr at man kan påvirke viktige velgere på en helt annen måte enn tidligere. Så man for eksempel at hvite kvinner under 40 ville bli avgjørende i et vippedistrikt, kunne man lage innhold for å påvirke nettopp denne gruppen, og også være sikker på at det nådde fram.

Jo snevrere man definerer målgruppen man vil treffe, jo mer penger tar Facebook betalt for å vise dem innholdet. Begge sider i valgkampen brukte denne typen såkalt «micro-targeting» for å forsøke å nå de mest verdifulle velgergruppene, fordi det likevel ble ansett som bedre enn tradisjonell TV-reklame der «alle» får samme budskap.

Involverer stesønn

Problemet er at også russerne ser ut til å ha spredt sine «fake news» med tilsvarende presisjon som Trump-kampanjen med sitt møysommelig oppsamlede datagrunnlag.

Ifølge McClatchys kilder tror ikke etterforskerne at de russiske aktørene kan ha skaffet seg denne informasjonen på egenhånd.

Mistanken er altså at Trump-kampanjen delte sine data med russerne.

– Vi må finne ut av om Russlands falske eller skadelige nyhetsartikler ble koordinert på noen måte, både når det gjelder målretting og timing, sier Adam Schiff, den ledende demokraten i etterretningskomiteen i representantenes hus til nyhetsbyrået.

Trumps svigersønn Jared Kushner er ikke formelt mistenkt for noe, men er ifølge NBC News en «person of interest» i den bredere Russland-etteforskningen. Ettersom ledet Trump-kampanjens digitale arbeid skal han også være implisert i det mistenkte «fake news»-samarbeidet med Russland.

Gikk etter svarte og kvinner

Ifølge amerikanske myndigheter brukte Russland såkalte «bots» for å spy ut fabrikkerte nyhetsartikler om Hillary Clinton i valgkampen. Hensikten var å forvirre amerikanske velgere, og senke oppslutningen hennes.

Mark Warner, den ledende demokraten i Senatets etterretningskomité, har uttalt seg om den mistenkelige presisjonen til det russiske propaganda-apparatet, ifølge CBS News.

– Russernes evne til å nå velgere ikke engang vi skjønte var i spill, gjør at vi må stille oss noen spørsmål, sa han.

Ifølge senatoren skal russisk desinformasjon ha rettet seg mot kvinner og svarte velgere, to av Clintons viktigste velgergrupper, i stater Michigan og Wisconsin. Disse statene var ansett som trygt demokratiske, og tapene her kom som et sjokk.

Hevdet Clinton ledet pedo-ring

I tillegg til rykter om at Clinton var dødssyk, eller at hun underslo penger, trekkes såkalte «Pizza-gate» fram som en sak som ble spredd. Dette er en konspirasjon om at Clinton og andre topper fra Det demokratiske partiet drev en pedofili-ring fra kjelleren i et pizzeria i den amerikanske hovedstaden.

Saken ble omtalt som helt eller delvis sann i et uttal falske nyhetsnettsteder, og en mann ble nylig dømt til fengsel for å ha løsnet skudd da han oppsøkte restauranten for å befri de kidnappede barna han trodde befant seg der.

Ifølge McClatchy undersøkes det også om utvekslingen har gått begge veier, og at russerne kan ha gitt fra seg informasjon fra et påstått data-innbrudd i valgsystemene til to delstater.

