Mener telefon-kritikken mot Trump er hyklersk

USAs kommende president Donald Trump får mye kritikk for fredagens telefonsamtale med Taiwan, men han får også støtte fra noen konservative stemmer.

«Jeg vil mye heller at Donald Trump snakker med president Tsai enn Cubas Raul Castro eller Irans Hassan Rouhani. Dette er en forbedring», skriver Texas-senator Ted Cruz på Twitter, etter Trump telefonsamtale med Taiwans president.

Meldingen er et sleivspark til nåværende president Barack Obama, som møtte Castro da han besøkte Cuba og snakket med Rouhani på telefonen.

Hyklersk



Ari Fleischer, som var talsmann for George W. Bush, er heller ikke med på at telefonsamtalen var en dårlig idé́.

«Kina er blitt stadig mer aggressive mot oss fordi de vet at vi vil ikke gjøre noe med det. Jeg har ikke noe imot at Trump tar igjen», tvitrer Fleischer.

Den konservative journalisten og kommentatoren Stephen Hayes mener det er noe hyklersk at mens Obama ble hyllet av mediene da han brøt USAs langvarige politikk overfor Cuba, blir Trump omtalt som uvøren når han mottar en telefonsamtale fra Taiwan.

Kald krig

Zhang Baohui, professor i statsvitenskap ved Hong Kong-universitetet Lingnan, er ikke like positiv. Hos CNN skriver han at han frykter Trumps impulsive handlinger kan gjøre forholdet mellom Kina og USA verre.

– Mistroen dem imellom sender forholdet på vei mot en ny kald krig, skriver Baohui.

Også andre er sterkt kritiske, og mener Trump gikk over streken. Den demokratiske senatoren Chris Murphy skriver på Twitter at «Det som har skjedd de siste 48 timene er ikke et skifte. Det er store svingninger i utenrikspolitikken uten en plan. Det er slik kriger starter.»

Trumps valgkampsjef Kellyanne Conway, som ofte opptrer som hans talskvinne, slår tilbake mot kritikken og understreker at samtalen ikke nødvendigvis indikerer er skifte i USAs politikk. Hun sier til CNN at det drøyt å snakke om krig kun fordi Trump har mottatt en telefonsamtale.