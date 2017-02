Melania Trump saksøker tabloid-gigant etter eskorte-påstander

USAs førstedame Melania Trump krever 150 millioner dollar i oppreisning av selskapet bak tabloidavisen Daily Mail etter at avisen publiserte rykter om at hun skal ha jobbet som eskortepike.

Den britiske tabloidgiganten brakte i august i fjor påstander om at Melania Trump på 1990-tallet angivelig var tilknyttet et eskorteselskap i New York som drev under dekke av å være et modellbyrå.

Førstedamen har tidligere forsøkt å reise sak mot selskapet Mail Media Inc. i Maryland, men søksmålet ble avvist. Nå gjør hun et nytt forsøk pi å fremme søksmålet i New York, der selskapet har kontorer. Ifølge nyhetsbyrået AP opprettholder hun kravet om en kompensasjon på minst 150 millioner dollar for tort og svie.

«Hundre prosent løgn»

Søksmålet mot en blogger, som publiserte lignende påstander er fortsatt til behandling i Maryland, skriver The New York Post.

Trumps advokat Charles Harder reagerer svært kraftig på påstandene.

«Alle disse påstandene er hundre prosent løgn, svært ødeleggende for hennes rykte og personlig veldig sårende. Det å spre direkte løgner om henne på denne måten, bryter med alle grenser for passende nyhetsdekning og menneskelig anstendighet», skriver Harder i en uttalelse.

Publiserte nakenbilde

Melania Trump har også tidligere blitt hengt ut i tabloidpressen. I fjor sommer publiserte avisen The New York Post nakenbilder av henne, opprinnelig publisert i det det nå nedlagte franske mannebladet Max i 1996. Republiseringen førte til en strøm av støtteerklæringer til Trump i sosiale medier.

Slovenskfødte Melania jobbet som modell i Paris og Milano før hun flyttet til New York i 1996. To år senere møtte hun første gang den 24 år eldre finansfyrsten Donald Trump – som da var separert fra Marla Maples. Bryllupsklokkene ringte i 2005. Trumps erkerival i presidentvalget, Hillary Clinton, og ektemannen Bill Clinton blant gjestene i bryllupet.

Melania Trump har knapt vist seg offentlig etter at hennes mann ble innsatt som president for tre uker siden. Mens Donald Trump nå har flyttet inn i Det hvite hus i Washington, blir kona og sønnen Barron inntil videre boende i luksusleiligheten i toppen av Trump Tower på Manhattan i New York. Årsaken er at ti år gamle Barron skal kunne fortsette på privatskolen han går på.