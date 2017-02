McMaster blir Trumps nye sikkerhetsrådgiver

President Donald Trump har valgt general Herbert Raymond McMaster (54) som ny nasjonal sikkerhetsrådgiver etter Michael Flynn.

McMaster erstatter Michael Flynn, som trakk seg etter 23 dager i jobben. Årsaken var at han feilinformerte om sine samtaler om sanksjoner med Russlands ambassadør til USA. Samtalene fant sted før presidentbyttet i USA.

Trump beskriver sin nye rådgiver som «et fantastisk talent» med lang erfaring, skriver Politico, ifølge NTB.

Selv sier McMaster at det er et «privilegium» å ha blitt valgt som sikkerhetsrådgiver, skriver AP.

Den nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, som tidligere har tjenestegjort både i Irak og Afghanistan, var derimot ikke førstevalget til den amerikanske presidenten: Viseadmiralen Robert Harward den første som ble spurt om å ta på seg jobben. Harward takket på sin side nei av personlige årsaker.

Samtidig ble det klart at Keith Kellogg blir stabssjef for McMaster.

McMaster er kjent for å være blant forsvarets ledende intellektuelle. Han har blant annet uttalt seg kritisk om Den militære sjefsnemnda i landet og deres rolle under Vietnam-krigen. Han har også kritisert måten George W. Bush-administrasjonen gikk til krig på i Irak, skriver The New York Times.

Like før meldingen om at McMaster er utnevnt som sikkerhetsrådgiver kom, skrev presidenten at han er på møte med generaler på sin private klubb Mar-a-Lago i Florida, og at det er veldig interessant.