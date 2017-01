Theresa May ble den første statslederen til å møte Trump. Hun forsikret seg om at han støtter NATO.

– Jeg er beæret over å ha statsminister Theresa May her for sitt første offisielle besøk, innledet Trump pressekonferansen med.

– Et fritt og uavhengig Storbritannia er en velsignelse for verden, og forholdet vårt har aldri vært sterkere, sa han videre, før han takket statsministeren for at hun var der.

– Trump er 100 prosent bak NATO



Theresa May responderte med å takke for innbydelsen og gratulere Trump med innsettelsen. Hun fortalte også at de to statslederne var enige om mye, blant annet ønsket om å bekjempe IS.

– I dag har vi nok en gang bekreftet alliansen mellom våre to land, sa hun.

Hun fortalte at de to snakket sammen om handel- og forsvarspolitikk.

– Vårt forsvarsforhold er det mest avanserte mellom to land, og jeg tror både jeg og presidenten er ambisiøse når det kommer til å forsterke dette, sa May.

Hun sa også at Trump står 100 prosent bak NATO. Hun sa også at de begge kommer til å oppfordre andre NATO-land om å øke forsvarsbudsjettene sine.

– Et godt forhold til Russland vil være positivt

På spørsmål om Russland svarte Trump at han ønsket et sterkt forhold med både de og Kina.

– Vi ønsker et forhold til alle land, ideelt sett. Det vil nok ikke skje med alle land, men et godt forhold til Russland ville bare vært positivt, sa Trump.

– For Storbritannias del har vi vært klare på at vi vil fortsette med sanksjoner, og vi kommer til å fortsette med å argumentere for det i EU, sa May.

– Hvis vi har et godt forhold til Russland og andre land, og hvis vi sammen kan gå etter IS, vil jeg se på det som en bra ting. Om det kommer til å skje, kan jeg ikke si nå, sa Trump.

May understreket at det er områder hvor de to lederne er uenige, men at det viktige er at de kan prate om dette.

– Vi kommer også til å fortsette med å ha dialog, og det vil være tider hvor vi er uenige. Jeg er klar på at det er mange områder hvor USA og Storbritannia står sammen. Og som jeg har sagt, er vi på et sted hvor vi kan bygge et enda sterkere forhold, sa May på spørsmål om uenigheten mellom de to.

– Noe av det vi har felles er at vi sette vanlige folks interesser i sentrum. De jobber lange dager og gjør det beste for familiene sine, og føler oddsen er mot dem. Det er interessen av å forsikre dem om at vårt arbeid fungerer for alle i landene våre, det er noe vi deler, sa May.

Like før klokken 18 fredag ankom May Det hvite hus for å møte Donald Trump.

De skal diskuterte handel- og forsvarspolitikk i det første møtet de to allierte lederne imellom.

Møtet kommer etter at May har kritisert Trump for hans holdning til kvinner, og lovet klar tale på møtet.