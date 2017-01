Malala om Trumps flyktningordre: – Mitt hjerte er knust

Fredsprisvinneren Malala Yousafzai ber Donald Trump om ikke snu ryggen til flyktninger og immigranter.

Donald Trump har signert en presidentordre som midlertidig stanser innvandringen fra en rekke land.

En av dem som har ytret sine reaksjoner er nobelprisvinner Malala Yousafzai. I en uttalelse delt på Twitter ber hun Trump om ikke å snu ryggen til «verdens mest forsvarsløse barn og familier»

– Mitt hjerte er knust over at Donald Trump i dag lukker døren for barn, mødre og fedre som flykter fra vold og krig, sier 19-åringen.

– Mitt hjerte er knust over at USA snur ryggen til en historie med å ta imot flyktninger og immigranter – de som bygget landet deres og er klare for å jobbe hardt i bytte mot en sjanse til en nytt liv, sier hun videre i uttalelsen.

Bakgrunn: Slik er Trumps flyktningordre

Yousafzai skriver at hun er knust over at «syriske flyktningbarn, som har lidd gjennom seks år med en krig som ikke er deres feil, blir diskriminert».

19-åringen nevner sin venninne Zaynab, som flyktet fra krig i både Somalia, Yemen og Egypt før hun var 17 år. Yousafzai skriver at venninnen fikk visum til USA for to år siden, og nå studerer hun til å bli menneskerettighetsadvokat.

– Zaynab ble separert fra sin lillesøster da hun flyktet fra Egypt. I dag blir hennes håp om å bli gjenforent med sin søster svekket, skriver hun.

Yousafzai ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan. I 2014 ble hun tildelt Nobels fredspris.

TRAVEL PRESIDENT: Donald Trump holdt en pressekonferanse sammen med den britiske statsministeren fredag. Samme dag signerte han en presidentordre om flyktninger. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Syriske flyktninger stenges ute

Facebook-sjefen Mark Zuckerberg har også gått ut mot Trumps flyktningordre. I et innlegg på sin egen Facebook-side sier Zuckerberg at han er bekymret for Donald Trumps tiltak for strengere kontroll av flyktninger og migranter.

Det var fredag kveld norsk tid at USAs nye president signerte en presidentordre hvor han midlertidig stanser innvandringen fra en rekke land.

USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller frem til presidenten erklærer at de ikke lenger utgjør en fare for landets sikkerhet.

Det skal på 90 dager heller ikke skrives ut visum til personer fra «land av bekymring».

Antall flyktninger som skal slippe inn i løpet av budsjettåret kuttes til 50.000, som er mer enn en halvering fra Barack Obamas grense på 110.000.

Sikkerhetsvakt: Tar ikke en kule for Trump