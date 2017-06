Maktkampen bak Trumps klimaexit

Det pågikk en nådeløs maktkamp bak president Donald Trumps avgjørelse om å trekke USA fra klimaavtalen i Paris.

Presidentens datter og ubetalte rådgiver Ivanka Trump, endte på tapersiden sammen med utenriksminister Rex Tillerson.

Egentlig skulle avgjørelsen om USAs forhold til klimaavtalen i Paris avgjøres i god tid før G7-møtet på Sicilia. Men tidlig i mai ble møter mellom Det Hvite Hus, Ivanka Trump og flere andre aktuelle aktører, enten avlyst, eller ikke bekreftet at de hadde funnet sted. Samtidig sa pressetalsmann Sean Spicer at Trump ville være sikker på at han hadde tid til å møte sitt team før han bestemte seg, og derfor hadde besluttet å utsette avgjørelsen til etter G7-møtet.

I månedsvis har det vært kjent at Trump-administrasjonen har vært svært splittet i sitt syn på Paris-avtalen. Ivanka Trump og hennes mann Jared Kushner er av mange ansett som en liberal kraft i Trump-administrasjonen, særlig når det gjelder spørsmål om klima og rettigheter for lesbiske, homoseksuelle og transseksuelle.

FOR: Utrenriksminister Rex Tillerson var sterk tilhenger av ikke å forlate Paris-avtalen, men tapte den interne maktkampen. Foto: Jacquelyn Martin , AP

Tidligere i år skal de ha påvirket presidenten til å endre språkbruken i en presidentordre der klimaspørsmål inngikk. Ivanka skal ifølge flere kilder føle veldig sterkt for klimasaken, og ønsket å bli en slags ambassadør for den. Hun har jobbet hardt for å overbevise sin far.

VIL IKKE: Ivanka Trump klarte ikke overbevis sin far, presidenten, om å la USA fortsette å være en del av klima-avtalen. Foto: Nicholas Kamm , AFP

De som ville bli



Ivanka Trump skal også ha hatt private møter med tidligere visepresident, kjent miljøforkjemper Al Gore og klima-aktivist Leonardo de Caprio På hennes side i administrasjonens klimakrangel har utenriksminister Rex Tillerson stått, og økonomisk rådgiver Gary Cohn. Energiminister Rick Perry ønsker å reforhandle deler av avtalen. Forsvarsminister James Mattis anser klimaendringer som en trussel mot landets sikkerhet. Trumps svigersønn og seniorrådgiver Jared Kushner har støttet sin kone i kampen for å holde USA i Paris-avtalen.

MEKTIG: Donald Trump sammen med sin nære støttespiller og rådgiver Steve Bannon, som var sterk tilhenger av å forlate Paris-avtalen. I midten svigersønnen Jared Kushner. Foto: Carlos Barria , Reuters

De som ville gå

Gjengen som ville forlate Paris-avtalen ble ledet av Scott Pruitt, sjef i Miljødirektoratet (EPA), og den mektige Trump-vennen Steve Bannon, sammen med rådgiver i det Hvite Hus, Don McGahn. Nei-siden er overbevist om at det blir vanskelig eller umulig å redusere målene hvis de forblir en del av avtalen. Pruitt har tidligere omtalt klimaendringene som en bløff og har tatt til orde for at USA burde gå ut av avtalen så fort som mulig.

BLØFF: Scott Pruitt taler etter atter at Trump har annonsert at USA forlater Paris-avtalen. Pruitt har tidligere omtalt klimatrusselen som en bløff. Foto: Saul Loeb , AFP

– Det er en veldig dårlig avtale for Amerika, sa Pruitt til Fox News.

LYKTES IKKE: Ivanka Trump lyktes ikke i å overtale sin far. Foto: Kevin Lamarque , Reuters

Taperne

Nå er det klart at Ivanka Trump og Rex Tillerson tapte maktkampen, skriver Washington Examiner. Svært få organisasjoner, tenketanker og store bedrifter har uttrykt støtte til å forlate Paris-avtalen, noe som viser at stemmen til dem i administrasjonen som var mot avtalen, har veid veldig tungt. En av dem som var sterk tilhenger av å forlate avtalen, var kullmagnaten Robert Murray, som ifølge Center for Responsive Politics ga mange hundre tusen dollar til Trumps presidentkampanje. Det skriver Mother Jones.

Da Trump torsdag annonserte sin avgjørelse om å forlate Paris-avtalen, var Ivankas iøynefallende fravær noe mange merket seg.

Den interne kampen i Det Hvite Hus om hvorvidt Trump skulle trekke seg fra Paris-avtalen eller ei, vil kunne ramme Ivanka Trumps rennome hardt, sier en kilde i den tidligere administrasjonen til The Hill.

KROPPSKUNST: Hundrevis av aktivister lager kunst med egne kropper foran Eiffel -tårnet i Paris. Foto: Benoit Tessier , Reuters

Flytter?

– Hvis Trump trekker seg fra Paris-avtalen, vil reaksjonen blant folk være at Ivanka ikke har noe makt, at presidenten ikke lytter til henne, sier Christy Goldfuss, somjobbet i Obama adminstrasjonen til The Hill.

PROTEST: Rasende demonstranter samlet seg utenfor Det Hvite Hus i går etter at Trump hadde bestemt at USA skal forlate Paris-avtalen. Foto: Paul J. Richards , AFP

Goldfuss, som nå jobber ved Center for American Progress, sa at det er umulig at dette ikke rammer hennes anseelse og mulighet til å kunne påvirke faren i viktige saker.

Ivanka Trump er offiselt utnevnt som preisdentens rådgiver og har kontor i Det Hvite Hus, men får ikke lønn for sitt arbeide der.

AOL-News skriver at Jared Kushner har sagt til venner at han og Ivanka har diskutert om de skal forlate Washington D.C og gjenoppta sitt tidligere liv i New York.

Han er for tiden i FBIs søkelys for sine angivelige forsøk på å opprette en hemmelig kanalmed russerne, der politiske saker kunne diskuteres i skjul.