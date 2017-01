Måling: 36 prosent støtter Trumps innsats som president

Måten Donald Trump har håndtert sin første uke som president, får støtte fra kun 36 prosent av amerikanske velgere, mens 44 prosent er negative.

Det viser en ny meningsmåling fra Quinnipiac University som ble offentliggjort torsdag, melder CNN.

Til sammenligning fikk Barack Obama støtte fra 59 prosent, mens 25 prosent ikke støttet ham, da den første lignende målingen ble gjort av ham i mars 2009.

Bakgrunn: Nå er Donald Trump president

På spørsmål om hvordan de tror Trump vil gjøre det i sin presidentperiode, svarer 18 prosent at de tror han vil bli en utmerket president, mens 25 prosent tror han vil bli en god president. 16 prosent svarer at de tror han ikke vil bli en fullt så god president, mens 36 prosent tror han vil bli en dårlig president.

53 prosent svarer at de generelt er optimistiske til de neste fire årene med Trump, mens 43 prosent er pessimistiske.

55 prosent tror han vil gjøre mer for å splitte enn samle landet, mens 40 prosent tror motsatt.

Leste du? Dette er Trumps siste usannheter

FOLKEHAV: Mange møtte opp for å overvære innsettelsen av Trump ved Capitol Hill i Washington D.C sist uke. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Samtidig svarer 28 prosent at de føler seg tryggere etter valget av Trump som president enn de gjorde tidligere, mens 45 prosent svarer at de føler seg mindre trygge. 26 prosent sier de føler seg like trygge som tidligere.

65 prosent svarer ja på spørsmål om de mener at Trump er intelligent, mens 32 prosent svarer nei.

Storbritannias statsminister i Washington: Frir til Trump-administrasjonen

Et klart flertall, 62 prosent, mener at Trump, som har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser på sin personlige Twitter-konto, ikke bør beholde denne kontoen. 33 prosent mener han bør beholde kontoen.

Respondentene er også bedt om å svare på hvem de mener er den beste amerikanske presidenten de siste 70 årene. Her er det republikaneren Ronald Reagan, USAs president fra 1981 til 1989, som trekker det lengste strået med 30 prosent.

Like bak følger Barack Obama med 29 prosent. Kun 3 prosent svarer Obamas forgjenger, George W. Bush.