Lover opprør fra høyre hvis Trump skuffer

I november ropte nasjonalistene «heil Trump» og viste nazihilsen. Nå lover de opprør hvis Trump ikke innfrir forventningene.

En video fra årsmøtet til National Policy Institute i november viste amerikanske nasjonalister hylle Donald Trump ved å rope «heil Trump». Flere blant publikum strakk også ut høyrearmen i en nazihilsen.

Nå advarer aktivistene om opprør mot Trump dersom han ikke velger å gå inn for politikk som fremmer «white supremacy» – hvit overlegenhet, skriver The Guardian.

Avisen har pratet med flere ledende skikkelser innenfor den såkalte «alt-right»-bevegelsen. De er alle klare på at Trump vil møte hard motstand dersom han ikke innfrir forventningene deres. Begrepet «alt-right» er en forkortelse av «alternativhøyre».

– Bevegelsen vokser med Trump



Peter Brimelow, som står bak nettsiden Vdare.com, forteller Guardian at de som tilhører ytre høyrefløy «absolutt er klare for opprør». Nettsiden hans hevder blant annet at meksikanere planlegger et komplott for å omgjøre USA.

Brimelow sier følgende om publikumet som viste nazhilsner i november:

– Ingen av disse ser etter jobber i administrasjonen. De er ikke lojale til noen partier. De er helt utenfor establissementet. Og de er vant til geriljakrigføring, sier Brimelow.

Donald Trump Foto: Evan Vucci, afp/ntb scanpix

Det var New York Times som i november meldte at lederen for National Policy Institute, Richard Spencer, raljerte mot jøder og siterte nazipropaganda på tysk. Under talen hevdet han at USA hører til det hvite folk, som han kalte «solens barn» før publikum svarte med nazihilsner.

Instituttet han leder beskriver seg selv som «en uavhengig organisasjon som er dedikert til opphav, identitet og framtiden til folket av europeiske avstaming i USA og rundt om i verden».

Trump møtte krass kritikk etter at han utnevnte Stephen Bannon til rollen som sin nærmeste rådgiver. Bannon er en av de mest sentrale skikkelsene innenfor «alt-right»-bevegelsen som styreleder for det høyreradikale nettstedet Breitbart News. Han ledet også valgkampapparatet til Trump.

– Trump vingler



Ytre høyre i USA er ikke lett å definere, men kjennetegnes blant annet av motstand mot frihandel, innvandring, politisk korrekthet, politireformer og etablert Holocaust-forskning.

David Cole er spaltist i magasinet Takis Magazine, som i 2013 vakte kontroverser etter å ha støttet det høyreekstreme greske partiet Gyllent Dagry.

Den åpne Holocaust-fornekteren Cole forteller Guardian at han frykter det vil bli intern splid i «alt right»-bevegeslsen når Trump må gjøre kompromisser.

– I januar begynner Trump å regjere og må gjøre kompromisser. Selv med små kompromisser vil det bli krangel i «alt-right»-bevegelsen. Folk vil si «Trump sviktet oss», «nei, du svikter oss fordi du sier at Trump sviktet oss», osv. «Alt-right»-bevegelsen vil minke mer og mer når de begynner å slåss internt, sier Cole.

Jared Taylor, som driver magasinet American Renaissance - som omtaler seg selv som «rase-realistisk» - mener Trump allerede ser ut til å bryte viktige valgløfter.

– Han sa han skulle send til tilbake alle de ulovlige innvandrerne. Nå vingler han i det spørsmålet, sier Taylor.