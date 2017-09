Lover historiske skattekutt: – Jeg gjør det rette. Og det er ikke bra for meg, tro meg

President Donald Trump varsler historiske skattelettelser som vil være til fordel for middelklassen og amerikanske bedrifter.

Onsdag kveld talte presidenten i Indianapolis, få timer etter at Det hvite hus og republikanerne i Kongressen la frem et rammeverk for nytt skattesystem.

Ifølge presidenten er det spesielt personer og familier med lav og middels inntekt som skal dra nytte av reformen, og det vil bli innført toppskatt for de aller rikeste. Trump vil også avskaffe arveskatten.

– Jeg gjør det rette. Og det er ikke bra for meg, tro meg, sier han humoristisk.

Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent. Trump hadde i utgangspunktet ønsket å kutte den til 15 prosent.

Hensikten er at amerikanske bedrifter skal tjene på å holde seg innenlands, og dermed skape flere arbeidsplasser i USA.

– Vi har overgitt vår konkurransedyktighet til andre nasjoner. Amerikanske bedrifter kan nå slå våre utenlandske konkurrenter, og begynne å vinne igjen, sier presidenten.

Samtidig skal minstefradraget økes til 12.000 dollar for individer og 24.000 dollar for familier, noe som nesten er dobbelt så høyt som dagens nivå.

– Skatten på årsinntekter under dette nivået blir null. Null! fastslo Trump.

Trump omtalte også skattekuttene som mirakler, både for folket og for amerikanske bedrifter.

– Vi vil ta jobbene våre tilbake, vi vil ta velstanden vår tilbake, og vi vil ta den amerikanske drømmen tilbake, avsluttet Trump talen sin med.

Ifølge en budsjettovervåkingsinstans i Washington vil Trumps plan kunne koste 2.200 milliarder dollar de neste ti årene. Den innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.

Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres.

Han spådde også at forslagene hans kommer til å få støtte fra en rekke demokrater, ikke bare republikanere. Flere av demokratene som Trump nå frir til, må kjempe for å bli gjenvalgt i mellomvalget i 2018.

Forslagene skal nå diskuteres og behandles i Kongressen, noe som kan ta flere måneder i de sterkt splittede forsamlingene.

Kilde: VG/NTB