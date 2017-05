Livvakt avslørte telefonnummeret til USAs forsvarsminister

Her ringer VGs reporter til Jim «Mad Dog» Mattis.

Man skulle tro at det ikke var bare enkelt å få direktelinje til en av verdens mektigste menn.

Men noen ganger overgår virkeligheten selv fantasien. Eller som Washington Post skriver: «This Is Not Normal».

Det var storavisen som ble gjort oppmerksom på glippen av en observant leser.

I en historie om Donald Trumps livvakt og rådgiver, Keith Schiller, brukte de et bilde hvor han går sammen med presidenten utenfor Det hvite hus.

Under armen bærer livvakten en bunke papirer, men den observante leseren oppdaget en liten detalj:

På en gul post-it-lapp står det skrevet «Jim, Mad Dog, Mattis» og et telefonnummer.

Hvem svarer så når du ringer nummeret? Vel, du kommer rett til telefonsvareren til USAs forsvarsminister.

Les også: Kalles «Mad Dog» og «krigsmunken»

Det skjedde nemlig da VGTVs reporter Kristina Kinne sent mandag kveld norsk tid tastet inn nummeret, slik du kan se i videoen øverst i denne artikkelen.

Schiller er forøvrig tidligere politimann, og har jobbet for Trump som sikkerhetsansvarlig i en årrekke. Han beskrives som en av presidentens nærmeste og mest fortrolige medarbeidere.

Få innsikt: Stor Trump-spesial