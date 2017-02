Legen avslører hemmeligheten bak Trumps hår

Små doser av et prostata-medikament er hemmeligheten bak president Donald Trumps oppsiktsvekkende hårmanke. Det avslører hans egen lege.

70 år gamle Trump har fått mye oppmerksomhet for sin iøynefallende sveis. Ifølge Dr Harold Bornstein, som har vært Trumps lege i 36 år skyldes presidentens «sunne hårmanke» små doser av medikamentet Finasteride som blant annet brukes for reduksjon av prostata, men som også hevdes å ha effekt mot hårtap hos menn.

Borstein (69) opplyser at han selv bruker medikamentet for å beholde sitt skulderlange hår, skriver The New York Times.

Helserapport

Donald Trump er den eldste som er tatt i ed som USAs president, og helsetilstanden til Trump og hans motkandidat Hillary Clinton var et stadig tilbakevendende tema i valgkampen. Bornstein fikk stor oppmerksomhet da han i begynnelsen av presidentvalgkampen publiserte en svært kortfattet helserapport på vegne av Trump.

Rapporten skal ha blitt skrevet på fem minutter, mens Trumps limousine ventet utenfor.

Ordlyden i rapporten hadde påfallende likheter med Trumps egen retorikk og Bornstein innrømmet at han hentet inspirasjon fra mannen han har vært lege for i 36 år.

Ikke kontakt

I brevet skrev nemlig Bornstein at Trumps' helse var «oppsiktsvekkende fantastisk». Han skrev også at dersom Trump vant valget vil han «utvilsom være det sunneste individet som noensinne har blitt valgt til president».

– Jeg prøvde å skrive ned fire-fem linjer så raskt som mulig, sa Bornstein i et intervju med NBC News.

Overfor New York Times understreker Bornstein at han ikke har hatt kontakt med Trump etter at han overtok som president, og at Det hvite hus heller ikke har bedt om kopier av journalen hans.

I tillegg til prostata-medikamentet, tar Trump medisiner for å senke kolesterolet, opplyser legen.