Ledende demokrat: – Flynn villedet Pentagon

Det sier en prominent amerikansk politiker. Nå nekter den sparkede sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn å gi fra seg dokumenter til Senatets etterretningskomité.

Michael Flynn villedet Pentagon om sin forbindelse til Russland da han i fjor søkte om sikkerhetsklarering, sier den demokratiske representanten Elijah Cummings til The New York Times.

Cummings sitter i kontrollkomiteen i Representantenes hus, og uttalte mandag at den nå sparkede nasjonale sikkerhetsrådgiveren skal ha villedet etterforskerne både om sin kontakt med russere, og om utbetalinger fra russiske selskaper.

Da Flynn søkte om sikkerhetsklarering i februar 2016 skal han ha sagt at han ikke hadde hatt noen inntekt fra utenlandske selskaper, og at han ikke hadde mer enn ubetydelig kontakt med utenlandske borgere.

Men to måneder tidligere deltok Flynn på et arrangement for den russiske TV-kanalen RT i Moskva, et oppdrag han fikk betalt for. Under arrangementet satt Flynn ved siden av Russlands president Vladimir Putin, ifølge den amerikanske storavisen.

Senatets etterretningskomité har stevnet Flynn, og krever at han må gi fra seg dokumenter som kan kaste lys over den angivelige russiske innblandingen i fjorårets presidentvalg.

Det nekter han.

– Ingen innrømmelse

ANKLAGER: Demokraten Elijah Cummings sier Flynn ikke informerte om at han fikk betaling for å delta på et russisk arrangement, der han til og med satt ved siden av Vladimir Putin. Foto: MARK WILSON/GETTY

Flynn påberoper seg retten til å unngå selvinkriminering, en rett som er nedfelt i det femte grunnlovstillegget. Det går fram av et brev fra Flynns advokater til komiteen.

– Ethvert vitnemål han gir vil kunne blir brukt mot ham, heter det blant annet i brevet.

Det at Flynn nekter å vitne betyr ikke at han innrømmer å ha gjort noe galt, understreker Flynns advokater i brevet til etterretningskomiteen.

Av det går det fram at komiteen ba Flynn opplyse om alle møter og kommunikasjon med russiske tjenestemenn i perioden 16. januar 2015 til 20. januar 2017. Komiteen ba også Flynn overlevere all arkivert kommunikasjon med Trump-valgkampen som «på noen som helst måte» handlet om Russland.

Bekymringen rundt den Flynns kontakt med Russland er blant hovedsporene amerikanske myndigheter – og medier – forfølger når de for tiden forsøker å komme til bunns i de angivelige koblingene mellom russerne og president Donald Trumps presidentkampanje.

Flynn ble offisielt stevnet den 11. mai av komiteens leder og nestleder Michael Burr og nestleder. Han ble bedt om å gå i februar etter omstridt kontakt med Russlands USA-ambassadør, og etter å ha løyet til visepresident Mike Pence om den kontakten. Det var en av de store Han leverte da selv sitt oppsigelsesbrev.

Brede fullmakter

Komiteen kan nå prøve å innhente informasjonen de ønsker fra Flynn på egen hånd, for eksempel ved å stevne andre vitner. Komiteen kan også gå rettens vei med mål om å tvinge Flynn til å gi fra seg informasjonen, men en slik prosess kan ta flere måneder.

En annen mulighet er at komiteen gir Flynn immunitet mot hans vitnemål, men dette kan komplisere andre, parallelle etterforskninger av Russland-saken, blant annet den som ledes av spesialetterforsker Robert Mueller.

Skulle Flynn vitne mot immunitet, kan Mueller ikke bruke Flynns vitnemål som grunnlag for en eventuell framtidig tiltale mot Flynn eller andre.

Det var USAs visejustisminister som 17. mai utnevnte Mueller til å etterforske den angivelige russiske innblandingen i presidentvalget i fjor. Som spesialetterforsker har Mueller en stor grad av uavhengighet og fullmakt til å ta ut tiltale.

Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben som president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Bakgrunnen var at han ga uriktige opplysninger til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russlands ambassadør.