Le Pen støtter Trump: – Frankrike har ikke lenger noen grenser på grunn av EU

Favoritten til å bli Frankrikes neste president, Marine Le Pen, forstår seg ikke på kritikerne av USAs innreiseforbud.

– Det er et midlertidig tiltak. Forbudet er rettet mot seks eller syv land, land som selvfølgelig er ansvarlige for terrortrusler, sier Le Pen i et intervju med CNN onsdag.

Lederen for det franske ytre høyre stempler de negative reaksjonene rettet mot Donald Trumps presidentordre, som innebærer et midlertidig innreiseforbud for statsborgere fra syv land, som uriktige og villedende.

– Jeg tror Donald Trump og hans etterretningstjenester ønsket de rette forholdene for å unngå at potensielle terrorister kommer inn i landet for å gjennomføre angrep, slik som Frankrike har opplevd tidligere.

Nasjonal Front-lederen, som lenge har ligget best an på målingene i kampen om å bli Frankrikes neste president, påpeker at mange muslimske land har permanente innreiseforbud for israelske statsborgere.

Le Pen i VG-intervju: –– Folk i Vesten er i ferd med å våkne nå

– Sa han skulle gjøre dette

Flere Trump-støttespillere har tidligere påpekt at den amerikanske presidentens siste handlinger ikke er overraskende, fordi de er velkjente valgløfter. Marine Le Pen er én av dem.

– Han ble valgt og sa at han skulle gjøre dette. Nå ser det ut til at verden prøver å gjøre en skandale ut av det at han innfører det han har lovet i valgkampen.

Hun ønsker likevel ikke å svare direkte på spørsmål om hun, ved en valgseier, vil vedta det samme innreiseforbudet som Trump, men understreker at franskmenn må gjøre alt de kan for å sikre grensene inn til landet.

– Frankrike har ikke lenger noen grenser på grunn av EU.

Vil ut av EU

Le Pen, som i likhet med Trump er kritisk til EU og mer positiv til Putin i Russland, har lovet en folkestemning om en eventuell «Frexit» hvis hun blir landets neste leder.

Selv er Le Pen i konflikt med EU-parlamentet, som mener politikeren skal tilbakebetale 300.000 euro til dem.

Ifølge NTB mener parlamentet at pengene feilaktig ble utbetalt til en av hennes medarbeidere. Le Pen, som nekter å innfri kravet, har videre hevdet at pengekravet kommer fra hennes motstandere.

– Jeg kommer ikke til å bøye meg for denne anklagen, en beslutning gjort av politiske motstandere, uten bevis og uten en dom, sa Le Pen til Reuters tirsdag.