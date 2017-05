Lavrov nekter for at Trump snakket om Comey

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser påstanden om at Donald Trump snakket med ham om avskjedigelsen av FBI-sjef James Comey.

– Vi var ikke borti temaet i det hele tatt, sier Lavrov til nyhetsbyrået Interfax lørdag.

Trumps møte med Lavrov og Russlands ambassadør Sergej Kisljak i Det hvite hus forrige uke skapte storm i Washington da det ble rapportert at presidenten hadde delt svært hemmelig etterretning med russerne.

Bakgrunn: Slik var det anstrengte forholdet mellom Trump og FBI-sjefen

The New York Times rapporterte fredag dessuten at USAs president i møtet med Lavrov og Kisljak kalte Comey for en tulling (nut job).

Trump om Comey: – Han gjorde ikke en god jobb

– Jeg var under stort press på grunn av Russland. Det har avtatt. Jeg er ikke under etterforskning, skal Trump ha sagt videre under møtet 10. mai.

Avisa siterer en ikke navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningene. Russerne besøkte Trump dagen etter at han sparket FBI-direktøren.

Giæver kommenterer: Det mest fantastiske er begrunnelsen

Presidenten hadde kritisert Comey for etterforskningen av påstått samarbeid mellom Trumps stab og Russland i forkant av presidentvalget.

Trumps håndtering av Comey og ubesvarte spørsmål om presidentens påståtte Russland-forbindelser har vært en hodepine for Det hvite hus.

Tidligere denne uka utnevnte justisdepartementet en spesialetterforsker som skal lede granskingen.