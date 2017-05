Lavrov etter Trump-møte: – Vi kan ikke løse alle problemene over natta

Det er problemer mellom USA og Russland som ikke lar seg løse over natta, sa Russlands utenriksminister etter å ha møtt Trump.

Likevel beskriver Donald Trump møtet han nettopp har hatt med utenriksminister Lavrov som «veldig bra», ifølge AFP.

Han sa videre at sparkingen av FBI-sjef James Comey ikke påvirket møtet på noen måte.

– Ønsker et pragmatisk forhold



Da Lavrov hold en pressekonferanse etter møtet var han tydelig på at Russland og USA kunne samarbeide fremover, til tross for problemene.

– President Trump sa tydelig at han ville bygge et business-aktig, pragmatisk forhold, sa Lavrov.

Både Trump og president Putin ønsker seg konkrete resultater som fjerner problemer fra den internasjonale arenaen, utdypet han.

PÅ TRYGG GRUNN: Utenriksminister Sergej Lavrov ankommer pressekonferansen på den russiske ambassaden onsdag. Foto: Yuri Gripas , Reuters

Snakket om sanksjonene

Et av temaene Lavrov gikk inn på var sanksjonene president Obama innførte like før han gikk av, etter at amerikansk etterretning konkluderte med at russiske hackere hadde påvirket valgresultatet. Disse sanksjonene er sentrale i mistanken rettet mot medlemmer av Trump-administrasjonen, om et samarbeid med Russland. Tidligere sikkerhetsrådgiver Flynn ble sparket da det kom fram at han hadde diskutert sanksjonene med Russlands ambassadør til USA.

– Jeg tror alle i Trump-administrasjonen forstår at disse sanksjonene er ulovlige handlinger, sa Lavrov.

Han viste til Trumps uttalelser om at russerne hadde rett til å gjengjelde, men at Putin var klok som lot være.

– Putin vil ikke lystre dem som forsøker å få ham til å forgifte forholdet mellom våre to land. Våre amerikanske partnere kjenner til vår rett til å gjengjelde, men vi ønsker ikke å bruke denne retten, sa Lavrov.