Lave odds for Trumps avgang

Internasjonale spillselskaper mener det er nesten 50 prosent sjanse for at president Donald Trump blir stilt for riksrett eller går av i løpet av sin første presidentperiode.

I amerikansk historie har bare tre presidenter blitt stilt for riksrett eller gått av i løpet av perioden. Nå mener flere amerikanske spillselskaper det er store sjanser for at Donald Trump føyer seg til den lite attraktive listen.

Ladbrokes gir en 48 prosent sjanse for at Trump blir stilt for riksrett eller går av i løpet av de neste fire årene, mens selskapet Paddy Power gir 40 prosents sjanse for at den nyinnsatte presidenten ikke fullfører sin første periode.

Sjansen for at Trump lykkes i å vinne gjenvalg i 2020 blir av flere selskaper beregnet til rundt 35 prosent.

Uforutsigbar

I løpet av sine første uker i Det hvite hus har Trump fortsatt den kontroversielle stilen han ble kjent for i valgkampen. Striden rundt det omstridte innreiseforbudet, harde utfall mot de store mediene, og det oppsiktsvekkende angrepet på varehuskjeden Nordstrom etter at de fjernet datteren Ivanka Trumps klesmerke fra hyllene, er bare noen av sakene som har skapt store overskrifter.

Talsmann for Ladbrokes, Alex Donahue, bekrefter at den uforutsigbare presidenten gir gode dager for bookmakerne.

– Alt Donald Trump gjør skaper spekulasjoner og dermed marked for gambling, sier Donahue til nettstedet Politico.

Også flere av Trumps nærmeste medarbeidere har vært i hardt vær i løpet av administrasjonens første uker. Flere spillselskaper tilbyr spill på når Trump vil sparke sin pressetalsmann Sean Spicer. Paddy Power gir han kun 64 prosents sjanse til å bli sittende til 2018.

Ekspertene splittet

Ekspertene er likevel splittet i synet på hvor trygt den ferske presidenten sitter. Professor Brian J. Gaines ved University of Illinois har liten tro på at anklagene mot Trump vil ende med riksrett og avsettelse.

– Det er svært lite sannsynlig at Trump blir avsatt, til tross for at hans argeste kritikere håper på det. Mye av furoren over de såkalte interessekonfliktene er mer røyk enn ild, og ikke begrunnet i lover eller tidligere rettsavgjørelser, sier Gaines.

Professor og USA-ekspert Ole O. Moen er på sin side trygg på at Donald Trump ikke vil sitte presidentperioden ut.

– Det som nå skjer er veldig alvorlig, selv om det kanskje ikke er så overraskende. Man leder ikke verdens mektigste nasjon som et reality-TV-show, sier Moen til VG.

Så langt i historien har to amerikanske presidenter blitt stilt for riksrett, men ingen er blitt dømt. Andrew Johnson ble stilt for riksrett i 1868, fordi han ikke fulgte kongressflertallets linje overfor de tapende sørstatene etter borgerkrigen.

Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1999 for å ha løyet under ed om forholdet til Monica Lewinsky. Kongressen begynte arbeidet med å få Richard Nixon stilt for riksrett etter Watergate-skandalen i 1974, men Nixon valgte selv å gå av før saken kom så langt.