Krisestemning hos republikanerne etter skandalevideo

BERLIN (VG) Med en altoverskyggende og grovt kvinnefiendtlig video hengende over presidentkampanjen, fryktes det at Donald Trump nå har skadet hele det republikanske partiet.

I løpet av et drøyt døgn ble hele den amerikanske presidentvalgkampen snudd på hodet av skandalevideoen der Donald Trump i svært grove ordelag skryter av hva han kan tillate seg å gjøre med kvinner.

I den republikanske leiren fryktes det at Trumps grovt injurierende uttalelser nå har ødelagt presidentkampanjen for hele partiet. Denne helgen har vært preget av desperate forsøk på brannslukking hos Trumps partifeller.



Kort tid etter nyheten om videoen sprakk, skal arbeidet med Donald Trumps kampanje fra den republikanske nasjonalkomiteen, «Victory», ha blitt satt på vent, skriver Politico.

I en e-post fra et sentralt komitémedlem med tittelen « Stans alle prosjekter» blir en ansvarlig for republikanernes mail-kampanje bedt om å stoppe all utsending av e-poster og trykking av kampanjeplakater.

«Oppdaterer når det kan fortsette», skriver Lauren Toomey fra republikanernes nasjonalkomité i e-posten som avisen Politico har fått tilgang til.

Dette er bare ett eksempel på krisetiltakene gjennomført av partiet denne helgen.

Krisemøte i Trumptårnet



Misnøyen i republikanernes leir de siste to dagene har ikke vært til å ta feil av. Like etter at video-bomben sprengte på fredag, nektet Trumps visepresidentkandidat Mike Pence å representere Trump på en partisamling i Wisconsin.

Samme dag skal Pence ha blitt kalt inn til et møte i forretningsmogulens hovedkvarter, Trumptårnet. Målet var å få Pence til å overbevise presidentkandidaten til å gå ut med en offentlig unnskyldning, skriver New York Times.

Samtidig gikk stadig flere republikanske politikere ut og fordømte Trumps handlinger.

– Donald Trumps oppførsel denne uken, toppet med avsløringen av hans nedsettende kommentarer om kvinner og hans skryt om seksuell trakassering, gjør det umulig å fortsette selv en betinget støtte for hans kandidatur, sa den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten John McCain samme dag

Den stadig økende andelen av egne partifeller som trakk støtten til Trump, så likevel ikke ut til å bekymre hovedpersonen selv.

– Jeg har ikke hørt fra noen som sier jeg skal trekke meg, og det ville uansett aldri, aldri ha skjedd. Jeg er ikke en sånn type. Jeg holder ut helt til slutt», sa Trump til Politico.

BRANNSLUKKEREN: Repulikanernes visepresidentkandidat Mike Pence har brukt helgen på å forsøke å roe velgerne etter avsløringen om de grovt kvinneundertrykkende uttalelsene fra Trump. Foto: AP Photo/Matt Rourke

Den kontroversielle presidentkandidaten lot seg også intervjue av Wall Street Journal og sa at det var « null sjanse» for at han ville trekke seg, til stor frustrasjon for mange republikanere.

– Blir ikke kvitt han

Blant de profilerte medlemmene av det republikanske partiet som nå har trukket sin støtte til Trump, finner vi USAs tidligere utenriksminister Condoleezza Rice.

– Nå er det nok! Trump burde ikke bli president. Han burde trekke seg. Som republikaner vil jeg støtte noen som er moden og verdig nok til å kunne lede verdens største demokrati.», skriver Rice på sin Facebook-side.

FIKK NOK: Tidligere utenriksminister Condoleezza Rice er blant de profilerte republikanerne som nå har trukket sin støtte til kandidat Trump. FOTO: AP Photo/Alik Keplicz

Trumps visepresidentkandidat Mike Pence har på sin side denne helgen fortsatt med brannslukking. Da han landet i Rhode Island messet han til de oppmøtte at dette « dreier seg om mer enn en mann».

Pence skal likevel ha luftet sin bekymring og sagt at «dette er en bevegelse, og den er større enn Donald Trump», i samtale med Joseph A. Trillo, delstatssjefen for Trumps kampanje, ifølge New York Times.

– Vi har ikke sett maken til dette tidligere. Det er oppsiktsvekkende og helt unikt at så mange i partiet ønsker Trump fjernet, med så kort tid igjen til valget, sier Jennifer Leigh Bailey, professor i sosiologi og statsvitenskap ved NTNU til VG.

Det er likevel lite sannsynlig at Republikanerne blir kvitt Trump, mener USA-ekspert Ole Moen.

FAKTA: REPUBLIKANTERE SOM HAR TRUKKET SIN STØTTE TIL TRUMP *John McCain, Arizona-senator og tidligere presidentkandidat *Condoleezza Rice, tidligere utenriksminister *Dan Sullivan, Alaska-senator *John Kasich, Ohio-senator og tidligere motstander i nominasjonskampen. *Cory Gardner, Colorado-senator *Robert Bentley, guvernør i Alabama *John Thune, South Dakota-senator *Dennis Daugaard, guvernør i South Dakota *Brian Sandoval, guvernør i Nevada. *Carly Fiorina, forretningskvinne og tidligere motstander i nominasjonskampen *Gary Herbert, guvernør i Utah. *Mike Crapo, Idaho-senator *Kelly Ayott, New Hampshire-senator *Mike Lee, Utah-senator *Lisa Murkowski, Alaska-senator *Brian Sandoval, guvernør i Nevada *Shelley Moore Capito, West Virginia-senator *John Boozman, Arkansas-senator *Jason Chaffetz, Utah-senator (Kilder: USA Today, The Guardian, Quartz, NTB)

– Republikanerne har fått smake sin egen medisin, og nå har de kommet opp i en situasjon de vanskelig kan snu. Med mindre han blir skutt, er det formelt umulig å bli kvitt Trump uten å overtale han. Dessuten er det vanskelig rent logistisk å bytte kandidat med bare en måned igjen til valget, sier Moen til VG.



Skitten debatt i vente



Oppladingen til andre presidentkandidatdebatten mot Hillary Clinton som pågår i natt norsk tid, kunne ikke vært verre for det Republikanske partiet. Nå forventes det at Trump, med lite å tape, kan komme til å ty til alle midler han har for å rakke ned på motkandidat Clinton. Det inkluderer også angrep på hennes ektemann. Allerede fredag koblet Trump sine uttalelser i skandalevideoen til hans motstanders ektefelle.



– Bill Clinton sa mye verre ting til meg på golfbanen – ting som ikke er i nærheten en gang, sa Trump.



Lørdag ga Trump nok en smakebit på en skitten debattstrategi, da han retweetet Juanita Broaddrick, kvinnen som beskyldte Clinton for voldtekt i 1978. Bill Clinton har nektet for beskyldningene som hun fremsatte 21 år etter, da hans forhold til Monica Lewinsky ble kjent.

Og det ender ikke der: I et videoklipp fra denne helgen, der Trump forklarer sine grove uttalelser fra 2005, peiler han nok en gang inn på Clinton-familien:

– Bill Clinton har faktisk mishandlet kvinner, og Hillary har mobbet, angrepet og skremt offerene hans, sier Trump i videoen.