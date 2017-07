Kreftsyke John McCain forlater sykesengen for å hjelpe mannen som kalte ham taper

I kampen om helsereformen teller hver stemme for republikanerne.

«Jeg liker ikke tapere»

«Han er ikke en krigshelt. Jeg liker folk som ikke ble tatt til fange, ok?»

Donald Trumps slengbemerkninger om John McCain under valgkampen i 2015 ble sett på som dråpen som fikk begeret til å renne over, og det som endelige skulle sette en stopper for den mildt sagt flåkjefta presidentkandidaten.

Disse spådommene ble gjort til skamme, og forholdet mellom den ferske presidenten, og den innflytelsesrike senatoren har vært anstrengt siden.

Men nå, når republikanernes prestisjeprosjekt – en stor helsereform – står på spill får pipen en annen lyd.

Reiser til Washington

Med 52 av hundre seter i senatet tåler ikke Det republikanske parti mange frafall før de mister flertallet de trenger for å gjennomføre sin politikk.

Derfor forlater den tidligere krigsfangen og senatoren gjennom 30 år, John McCain, sykeleiet bare noen dager etter at han ble diagnostisert med en aggressiv form for hjernekreft.

I en uttalelse fra McCain selv heter det at han reiser fra Arizona for å delta i avstemningene i senatet i Washington D.C. tirsdag.

Etter flere dager med trusler rettet mot sitt eget partis senatorer, om hva konsekvensene vil bli om de ikke stemmer «riktig», ser presidenten selv ut til å sette pris på McCains innsats.

– Så flott at John McCain kommer tilbake for å stemme. Modig - amerikansk helt! Takk John! skriver han på Twitter.

Mangler stemmer

Det er likevel et relativt åpent spørsmål hva McCain vil gå inn for, og hvorvidt han er nok til å sikre flertall for republikanernes planer i senatet.

Mye står på spill. Republikanerne har lovet å bekjempe demokratenes helsereform, det såkalte «obamacare» de siste syv årene, og en omfattende helsereform var et av Trumps viktigste valgkampløfter.

Hittil har det ikke blitt fremmet forslag som ikke resulterer i at millioner av amerikanere vil miste sin helseforsikring, og motstanden er stor i den amerikanske befolkningen.

Flere republikanere har varslet at de er mot forslaget som foreligger, og det er ventet at Trump vil gå på et nederlag. Også McCain har tidligere uttrykt misnøye med planene, og det er på ingen måte sikkert at den kreftsyke senatoren vil støtte dem.

Kan fortsette kampen

McCain kan imidlertid sørge for å holde kampen for en helsereform i live, ved å avgi en kritisk stemme som åpner den formelle debatten om det kontroversielle lovforslaget.

Ifølge Washington Post skal også dette være republikanernes taktikk for helsereform fremover.

Ved å bli enige om mindre endringer over lenger tid kan man oppnå samme resultat, uten å måtte stemme for én stor og potensielt svært upopulær helsereform.

At McCain nå vender tilbake til Washington har uansett gitt de demotiverte senatorene nytt giv, skriver avisen.

– Humøret hans, og måten han har innfunnet seg med diagnosen på, er helt utrolig. Det var veldig inspirerende å prate med ham. Jeg føler på meg at han kommer til å komme tilbake såfremt det er mulig, uansett hva legene synes. Det er en påminnelse om hvor utrolig modig han er, sier senatorkollega Susan Collins til Washington Post.