Kreftsyk senator avgjorde helse-thriller

NEW YORK (VG) Med knappest mulig margin vedtok Senatet tirsdag ettermiddag å starte den politiske prosessen for å avvikle Barack Obamas helsereform.

Avvikling av helsereformen var et av de klareste valgløftene til Donald Trump, men presidenten har møtt kraftig motstand internt i det republikanske partiet. Bare noen timer før den varslede voteringen var det fortsatt helt åpent om Republikanernes leder i Senatet Mitch McConnell vil klare å sikre de 50 stemmene de trengte.

Så mye sto på spill at John McCain, som nylig ble diagnostisert med en aggressiv form for hjernekreft, kom tilbake til Washington for å delta i avstemningen. Da han ankom Senatet ble han møtt med klemmer og stående applaus fra sine senator-kollegaer.

Dødt løp



Til slutt endte voteringen med dødt løp mellom blokkene, etter at to republikanske senatorer stemte sammen med Demokratene mot forslaget. Dermed ble visepresident Mike Pences dobbeltstemme avgjørende.

TROSSET KREFTSYKDOMMEN: Den kreftsyke senatorene John McCain kom tilbake til Washington for å delta i den rekordjevne avstemningen om helsereformen torsdag. Foto: AFP

Tirsdagens er likevel bare første skritt på veien mot et endelig vedtak. Flere republikanske senatorer er fortsatt svært skeptiske til en slik avvikling, til tross for at de stemte for å behandle saken i Senatet. Samtidig er det helt uvisst hvordan et endelig lovforslag vil se ut.

– Jeg har forpliktet meg til å reformere helsevesenet vårt, men jeg vil fortsatt adressere de bekymringene jeg har hatt i flere måneder knyttet til denne prosessen, sier Shelley Moore, en av senatorene som har sittet på gjerdet helt frem til gårsdagens avstemning.

Presset på



I forrige uke strandet republikanernes forsøk på å få flertall for den nye helsereformen, som etter planen skulle erstatte Obamacare, da det ble klart at to av republikanernes egne senatorer ville stemme mot forslaget.

Siden har partiets ledere i Senatet jobbet med en plan B: Avvikle «Obamacare» umiddelbart, for så deretter å bruke to år på å komme opp med en ny reform som skal erstatte den.

Presset på de republikanske senatorene som har sittet på gjerdet har vært enormt. Mandag kveld holdt president Donald Trump en tale fra Det hvite hus, der han oppfordret partifellene til å holde sitt løfte til velgerne.

– De siste syv årene har Republikanerne stått sammen om kravet om å forkaste Obamacare og erstatte den med en ny helsereform, men til nå har de ikke gjort jobben sin. Nå har de sjansen. Det er ennå ikke for sent å holde sitt løfte til velgerne, sa Trump.