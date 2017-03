Kommentatorer roser Trumps tale

Trump-kritiker roser presidentens første tale til Kongressen i USA, og mener at han «ble president» under talen.

President Donald Trump inntok en ny tone da han holdt sin første tale til Kongressen i USA natt til onsdag norsk tid.

Han ba det amerikanske folket forene seg, og stilen til Trump var langt mer dempet enn det han har vist tidligere.

Det falt i god smak hos det amerikanske folket.

Ifølge en CNN-måling reagerte 78 prosent av dem som fulgte talen «svært eller litt positivt» på det de så. Omtrent 70 prosent sier at talen fikk dem til å føle seg mer optimistisk på USAs retning.

Også ifølge CBS' meningsmåling ble talen tatt godt imot av dem som så på. 76 prosent av seerne godkjente talen, og 82 prosent mente at den var «presidentaktig».

Trump-kritiker roser talen

Amerikanske politiske kommentatorer er også positive til Trumps første tale til Kongressen i USA.

CNN-kommentatoren Van Jones, som tidligere har vært svært kritisk til Trump og har kalt hans seier for et «mareritt», uttalte at Trump «ble president» da han hyllet enken til den avdøde soldaten Ryan Owens.

– Han ble USAs president i det øyeblikket. Det var et av de mest ekstraordinære øyeblikkene vi noensinne har sett i amerikansk politikk, sa Jones til CNN.

CNN-kommentator Van Jones har tidligere vært svært kritisk til Trump. Foto: Jose Luis Magana , AP

Trump fikk stående applaus da han roste Owen og hans innsats for USA. Owen var den første amerikanske soldaten som mistet livet under president Trump, da han deltok i et angrep mot al-Qaida i Jemen for en måned siden.

Jones påpekte samtidig at han ofte er uenig med presidenten, men han innrømte at med denne talen viste Trump at han begynner å finne seg til rette i presidentrollen.

– Hvis han finner en måte han kan gjøre dette om og om igjen, kommer han til å være der i åtte år, sa Jones til CNN.

Oppfordret til samhold

Flere andre politiske kommentatorer som CNN har snakket med, hadde lovord å si om Trumps tale. Flere påpekte at den virket samlende.

– Denne talen var hans mest effektive øyeblikk som president. Den spilte på hans naturlige styrker og holdt hans svakheter i sjakk, sier skribenten Eric Liu.

Liu mener at Trump appellerte til både venstre- og høyresiden, da han snakket om både investeringer i infrastruktur og endringer i innvandringspolitikken.

– For dem som har lurt på når president Trump skal begynne å nå folk utenfor sitt eget parti, så er denne talen svaret. Fra Obamacare til immigrasjon og nasjonal sikkerhet – president Trump understreket at den beste måten å løse disse kompliserte problemene på, er å slå seg sammen, sier politisk kommunikasjonsrådgiver Alice Stewart.

CNN-kommentatoren Jen Psaki merker seg Trumps nye tone, men hun mener at den ikke vil vedvare.

– Endringen i tone, som ble hjulpet av personlige historier, var bemerkelsesverdig, men gløden vil bare vare så lenge han opprettholder den positive tonen, og det kan endre seg på noen timer, sier Psaki, og påpeker at Trumps tale derimot ikke gjorde det klart hvordan han tenker å nå sine politiske mål.

The Washington Posts kommentator Karen Tumulty mener at til tross for Trumps nye tone, inneholdt talen det samme politiske budskapet som tidligere.

– Målene han pekte ut var velkjente og splittende, og de ga lite rom for kompromiss og forsoning, skriver Tumulty.

Takket etter talen

Trump siktet muligens til de positive tilbakemeldingene og medieomtalene da han etter talen tok til Twitter med den korte meldingen «Thank you!».

Presidenten har tidligere kalt CNN og CBS for «det amerikanske folkets fiende». Senest for én og en halv uke siden beskyldte han blant annet disse mediene for å spre falske nyheter.

Trump har flere ganger kritisert mediene for å overvurdere presidentens politiske nederlag, blant annet at hans omstridte reiseforbud ble stanset. Han har også rast mot mediene under pressekonferanser.