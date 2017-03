Komitéleder Nunes beklager etter overvåking-uttalelse

Lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, beklaget torsdag at han gikk bak ryggen til de øvrige medlemmene av komiteen.

Onsdag gikk nemlig Nunes ut i pressen og direkte til Det hvite hus og hevdet at medlemmer av Trumps overgangsteam, muligens også presidenten selv, kan ha blitt overvåket før innsettelsen i januar.

Demokratene som sitter i etterretningskomiteen, ble overrasket over at de ikke hadde fått den sammen informasjonen før den ble offentliggjort.

Skal dele informasjon

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har demokratene i komiteen stilt spørsmål om komiteens evne og troverdighet til å etterforske om Trump hadde bånd til Russland før han ble president, som er komiteens oppgave.

Torsdag sier en talsperson for komiteen at Nunes har beklaget overfor representantene i komiteen som er fra det demokratiske partiet.

Han skal ha lovet å samarbeide med dem i fremtiden og dele informasjon med dem, ifølge Reuters.

Demokratene: Betyr ikke at Trump ble avlyttet



Adam Schiff, den ledende demokratiske politikeren i etterretningskomiteen raste onsdag da informasjonen ikke ble delt med ham, før den ble offentliggjort.

– Dersom dette stemmer burde informasjonen ha blitt delt med de øvrige medlemmene av komiteen. Det har den ikke. Dette er et stort avvik, gitt at dette er noe vi etterforsker. Jeg har uttrykt min store bekymring overfor Nunes og sagt at en troverdig etterforskning ikke kan gjennomføres på denne måten, sa Schiff onsdag.

– Dette tyder ikke - på noen måte - på at presidenten ble avlyttet av sin forgjenger, la han til.