Komitéleder hevdet Trump ble avlyttet – møtte kilden i Det hvite hus

Lederen av USAs etterretningskomité, Devin Nunes, hevdet forrige uke at Donald Trumps overgangsteam ble avlyttet. Kilden til opplysningene møtte han dagen før i Det hvite hus.

Lederen av etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, ga onsdag forrige uke Donald Trump vann på mølla da han la fram en påstand om at Trump kan ha blitt avlyttet under valgkampen.

Ifølge Nunes fantes det informasjon om overvåkning i perioden mellom valget 8. november og innsettelsen 20. januar.

Nunes hevdet under et pressemøte foran Det hvite hus at Trumps kommunikasjon kan ha blitt fanget opp av etterretning som avlyttet utenlandske agenter.

– Jeg har nylig fått bekreftet at ved mange anledninger så har etterretningen samlet informasjon om folk involvert i Trumps overgangsteam, sa Nunes ifølge The Hill.

Nå opplyser Nunes talsmann, Jack Langer, at Nunes møtte kilden til avlyttingspåstandene i Det hvite hus én dag før han gikk offentlig med påstandene.

Nunes har tidligere nektet å kommentere hvor han har påstanden fra, og om kilden var fra Det hvite hus.

Trakk påstanden to dager etter

Nunes opplyste onsdag at det ikke var noe bevis for at tidligere president Barack Obama er den som ba om avlyttingen eller at presidenten var målet.

FBI og NSA avviste mandag forrige uke at Barack Obama avlyttet Trumps kontor under valgkampen.

I stedet hevdet Nunes at Trumps kommunikasjon ble plukket opp under domstols-godkjent avlytting av personer som er mistenkt for å være utenlandske agenter. Kommunikasjonen var ifølge Nunes ikke koblet til Russland.

President Donald Trump skal ha blitt briefet om avsløringen før pressekonferansen.

– Jeg setter stor pris på det faktum at de har funnet det de har funnet. I noen grad gjør jeg det, sa Trump om avsløringen.

To dager etter trakk imidlertid Nunes på standen om avlytting.

– Det har ikke vært noen avlytting av Trump Tower. Det har ikke skjedd, slo republikaneren Nunes fast fredag.