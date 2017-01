Klarer Trump å tale som en president?

I dag holder Donald Trump sin viktigste – og antagelig vanskeligste tale. Skal han lykkes, må den være helt ulik alle taler han holdt før.

– Trump har jo en talestil man oftest finner hos barn. De har ikke lært seg å bli kontrollert ennå og snakker etter innskytelser, sier professor i retorikk og visuell kommunikasjon ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjeldsen.

Han har skrevet en kronikk om innsettingstalens viktighet.

Det er en stil som ofte kan gi troverdighet til personen, satt opp mot dem som snakker planlagt og nøyaktig, og kan virke mer beregnende. Når Trump rabler i vei etter siste innskytelse, gir det ham autentisitet og troverdighet som menneske, men ikke i rollen han skal fylle. Derfor må talen i dag holdes på en annen måte, mener professoren.

SVERGET INN: Her blir president Barack Obama sverget inn som USAs president for første gang, 20. januar 2009. Han holder hånden på samme bibel som Trump skal bruke i dag. Foto: Tim Sloan , AFP

– Hva skiller innsettelsestaler fra andre taler?

– Innsettelsestalen er svært forskjellig fra talene de holder som kandidater. Da har de representert seg selv og sine personlige og politiske synspunkter, de har skapt splittelse og argumentert for og mot saker. Dette er første gang de snakker for hele nasjonen, og målet er å virke samlende. Det som har vært offensivt, må nå transformeres til samlende, du må slutte må snakke som person, og vise at du fyller rollen som president, sier Kjeldsen.

– Hva er innsettelsestalens hovedfunksjon og betydning?

– Bortsett fra å samle folket, er det å snakke om tradisjon og verdi gjennom felles nasjonshistorie. Dessuten skal presidenten presentere sin politikk. Ikke slik som å love lavere skatter, det ville være veldig upassende. Det skal være generelt og presentere visjoner og ideer presidenten vil styre etter.

PRESIDENT: Ronald Reagan er nettopp sverget inn som USAs president, 20. januar 1981, og vinker til alle tilskuerne sammen med kona Nancy Reagan. Foto: , AP

– Hva er det verste og beste som kan skje (under talen)?

– Det vil være uhyre oppsiktsvekkende hvis han taler slik han har gjort til nå. Selv hans tilhengere forventer at han nå skal være president. Det er en risiko for at det kan bli litt kjedelig, når han bare leser opp fra et manus. Det er ikke bra hvis han henfaller til innfall eller sier noe som kan virke splittende eller upassende. Innsettelsen har en svært seremoniell ramme og forventningene deretter.

STORE SKO Å FYLLE: En av Trumps forgjengere, John F. Kenndy under innsettelsestalen han holdt 20. januar 1961. Foto: , AP

– Hvis han improviserer under denne talen, hva tror du skjer da?

– Hvis han sier noe som faller ham inn i øyeblikket, vil det nok kunne føre til splid og kaos. Mange vil kunne bli veldig opprørt. Det var tross alt bare 25 prosent av befolkningen som stemte på ham. Men det kommer an på hva han sier. Han har jo vært særlig utfordrende før, han vant på å være splittende.

– Du sier at i denne talen skal man legge personen bak seg og ta på seg rollen som president. Tror du det er mulig for Trump?

– Han blir nok ikke like trendy som Kennedy, Obama og Reagan, men jeg tror han blir president! Blir du gitt en rolle, tar du den, sånn er vi mennesker. All erfaring sier at når vi blir tilkjent roller, tar vi dem. Han vil muligens ikke være så strøken og velformulert, men jeg tror han vil forsøke å ta rollen. Alle de som er til stede, seremonien, høytiden, det rituelle bidrar nok til det.

– Tror du Trumps taler og måte å tale på har vært villet, selv om de fremstår som improviserte?

– Han rabler i vei, men er bevisst på hva han gjør. Det er ikke mulig å skrive sånne taler han holder, men han vet hva han gjør. Han kan ikke snakke slik bevisst, men være bevisst på at han snakker slik.