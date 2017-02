Kina vokser frem som USAs største utfordrer

Mens USAs Trump roper proteksjonisme, roper kineserne globalisering. Trumps «Amerika først» kan føre til handelskrig.

Mens Kinas president Xi Jinping spilte hovedrollen da verdens økonomiske og politiske elite møttes til Verdens økonomiske forum i Davos, var Trumps første ordre som president å trekke USA ut av Trans-Pacific Partnership-avtalen (TPP).

– Det er interessant å se at mens Trump viser en proteksjonistisk holdning, oppfører Kina seg som forsvarere av frihandel og internasjonal orden, sier Paul Midford, professor ved NTNU.

Les også: Trump hevder Mia ble drept av terrorist - moren fortviler

Trans-Pacific Partnership-avtalen, var handelsavtale mellom 11 land inkludert Australia og New Zealand. At USA trekker seg ut av avtalen kan gi Kina rom til å overta USAs handelsposisjon i Øst-Asia, mener Midford.

– Når TPP nå er død tar Kina over og promoterer sine egne regionale avtaler med disse landene. Dette kan konsolidere Kinas makt i regionen, sier Midford.

KOMMENDE STORMAKT: Bare dager etter at Trump ble president var Kinas president Xi Jinping på Verdens økonomiske forum og forsvarte globalisering og signaliserte Beijings ønske om å spille en større rolle i verdenssamfunnet. Foto: Jason Alden, Getty Images

«Amerika først» skaper handelskrig

Trump har videre uttalt en «Amerika først»-politikk hvor det å skape arbeidsplasser i USA er det viktigste og hvor han truer med straffetoll på kinesiske varer.

– Indirekte betyr dette at han ønsker en handels- og valutakrig med Kina, dette er noe de store amerikanske og kinesiske næringsdrivende kommer til å reagere på, sier Jo Inge Bekkevold, leder for Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier.

Norsk professor: Vanvittig dumt å fornærme Trump

Jack Ma, Kinas rikeste forretningsmann og grunnlegger av Alibaba møtte i januar president Trump og er en av forretningslederne som har tatt til ordet for globalisering:

GLOBALISERING: Kinesisk mangemilliardær Jack Ma møtte nylig president Trump og har tatt til ordet for at globalisering er fremtiden. Foto: Drew Angerer, Getty Images

– Alle er bekymret for en handelskrig. Hvis handel stopper, starter krig. Verden trenger globalisering, den trenger handel, sa Ma under lanseringen av Alibabas hovedkvarter i New Zealand og Australia, ifølge avisen Independent.

Tall fra det internasjonale pengefondet viser at Kinas fremvekst har vært enorm: • I forhold til Japan, som er verdens 3. største økonomi etter USA og Kina, så gikk Kina forbi Japan i 2010, og allerede nå er Kinas økonomi mer enn dobbelt så stor som Japans. • Sammenlikner vi med USA, så utgjorde Kinas økonomi for femten år siden 10 prosent av USAs økonomi. I dag utgjør den nesten 70 prosent av USAs økonomi i nominelle tall. • I kjøpekraftsparitet, hvor man sammenligner levestandard i landene, er Kinas BNP allerede større enn USAs. • I forhold til Russland er Kinas økonomi 11 ganger så stor, og Kinas BNP er nesten fem ganger større enn Indias. • Kinas forsvarsbudsjett er nå større enn forsvarsbudsjettene til Russland, Japan og India til sammen. Kilde: IMF

EU støtter Kina

I en reaksjon på Trumps uttalelser har også EU kommet på banen, og EUs handelskommissær Cecilia Malmstrøm uttalte ifølge EU Observer mandag at EU er klar til å stå sammen med Kina i kampen mot proteksjonisme.

Bakgrunn: Han stanset Trump

– EU er smarte. De ønsker ikke å velge side mellom Kina og USA, sier Øystein Tunsjø professor ved Institutt for forsvarsstudier.

Han mener problemet er at en slik politikk på sikt ikke er så lett å følge hvis det går mot mer spenninger mellom USA og Kina.

– Hvis Trump fortsetter slik han har gjort til nå og EU blir tvunget til å velge, kan EU fort bli presset mot Kina fordi de Europa vil trolig ta større ansvar for egen sikkerhet og øke sin handel med Kina, sier Tunsjø.

En maktforskyvning i verden

Tunsjø mener det er en rivalisering og konflikt mellom USA og Kina som ville oppstått med eller uten Trump, men at måten Trump nærmer seg konflikten forsterker rivaliseringen.

– Det har foregått en maktforskyvning som vi aldri i verden har sett maken til, sier Tunsjø.

– Vi er i en situasjon hvor Kina er fremvoksende og har en dominerende posisjon i Sørøst-Asia, hvor USA, som tidligere har hatt en helt overlegen maktposisjon, nå må tilpasse seg en maktforskyvning, og en verden hvor de ikke lengre er like dominerende, sier Øystein Tunsjø.

«KAMPANJE RETORIKK»: Den kinesiske utenriksministeren Wang Yi bagatelliserte Trumps uttalelser som kampanje retorikk under en pressekonferanse med den australske utenriksministeren Julie Bishop i Canberra mandag. Foto: Mark Graham , AFP

USAs president Trump og Kinas president Xi Jinping har ikke snakket sammen etter at Trump formelt ble president. Wang Yi prøvde imidlertid tirsdag å dempe rivaliseringen og uttalte: «Det kan ikke bli en konflikt mellom Kina og USA ettersom begge parter vil tape og begge sider har ikke råd til det».