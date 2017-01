Kina til Trump: Uaktuelt å endre politikk

Kinas utenriksdepartement slår tilbake mot Donald Trump. De avviser at prinsippet om «ett Kina» kan diskuteres.

Etter at Trump vant valget hisset han på seg verdens største økonomi blant annet ved å si at han ikke nødvendigvis ville være bundet av «ett Kina»-politikken.

Politikken innebærer at det i prinsippet kun finnes ett Kina, som omfatter Taiwan, selv om Taiwan i praksis har fullt selvstyre.

USA har ikke anerkjent Taiwan som selvstendig, men i ett intervju med Wall Street Journal i helgen gjentok Trump at det kan bli aktuelt å endre på dette

– Alt kan reforhandles, sa Trump til avisen.

Det er imidlertid ikke kineserne enige i:

– «Ett Kina»-politikken, det politiske grunnlaget for forholdet mellom Kina og USA, kan ikke reforhandles, sier talsperson Lu Kang i det kinesiske utenriksdepartementet, med klar adresse til Trump.

I en pressemelding understrekes det videre at USA bør anerkjenne at Taiwan er et svært følsomt saksområde,

– USA bør tilnærme seg Taiwan-relaterte tema med forsiktighet og respektere forpliktelsene alle tidligere amerikanske administrasjoner har gått med på. Det finnes kun ett Kina, og Taiwan er en uavhendelig del av det.

Trump har sagt at han ikke vil overholde USAs fastsatte Taiwan-politikk hvis ikke Kina, i hans øyne, forbedrer handels- og valutapraksis.

I desember brøt Trump med diplomatisk protokoll da han mottok en historisk telefon fra Taiwans president, noe som også vekket vrede hos kineserne.