Kina kan bli Donald Trumps største utfordring

USAs forsvarsminister fastslår at Senkaku-øyene tilhører Japan, ikke Kina, og lover å beskytte landet dersom det blir angrepet.

– Vi oppfordrer USA til å ha en ansvarlig holdning, svarer kineserne.

Da USAs nye forsvarsminister, tidligere general Jim Mattis, møtte pressen under et besøk i Japan, var han svært tydelig på at Kinas opptreden bygger ned tilliten mellom landene i regionen.

Både Japan og Kina gjør krav på de omstridte Senkaku-øyene i Sørkinahavet. Da Mattis møtte sin japanske motpart Tomomi Inada fredag, var øygruppen et tema.

– Jeg gjorde det klart at vår langvarige politikk hva gjelder Senkaku-øyene, er uendret. USA fortsetter å anerkjenne Japans kontroll over øyene, sa Mattis etter møtet.

– Og som sådan gjelder artikkel 5 i den japansk-amerikanske sikkerhetsavtalen, fortsatte han, og viste til USAs forpliktelse til å forsvare Japan, eller territoriene landet har kontroll over, mot ethvert angrep.

Fikk svar fra Beijing

Kort tid etter Mattis' uttalelse kom svaret fra Beijing, som har sitt eget navn på øygruppen: Diaoyu.

– Diaoyu-øyene og nærliggende øyer og holmer har vært en permanent del av Kinas territorium fra gammelt av, et historisk faktum som ikke lar seg endre, sa talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet Lu Kang.

– Vi oppfordrer USA til å ha en ansvarlig holdning, stoppe å komme med gale uttalelser og unngå å gjøre saken mer komplisert og bringe ustabilitet til den regionale situasjonen, sa Lu videre.

Omstridt område



Under Japan-besøket sa Mattis imidlertid at han ikke så behov for en militær opptrapping, og at man bør jobbe videre med en diplomatisk løsning på problemene.

Det er likevel grunn til å tro at Sørkinahavet kan bli et dramatisk område de neste årene.

I mars i fjor, før han ble Trumps stabssjef, skrev Steve Bannon, ifølge The Guardian, på sitt høyrepopulistiske nettsted Breitbart at det blir krig i Sørkinahavet, «uten tvil».

MILITÆRE MUSKLER: Kinesisk marineøvelse ved Paracel-øyene, eller Xisha-øyene som det heter på kinesisk. Foto: Str , AFP

Forsker ved Universitetet i Bergen og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Hans Jørgen Gåsemyr, mener Kina har spisset politikken på havområdene den siste tiden.

– Kinas krav her er gamle, men de har de siste årene signalisert en større styrke bak faktisk Å kreve disse områdene.

I juni avviste Voldgiftsdomstolen i Haag Kinas krav om retten til øyene og dømte til fordel for Filippinene.

Gåsemyr forteller at USA frem til nå har hatt en ganske moderat linje i dette spørsmålet.

– Her har Trump sendt radikale signaler, men vært utydelig med tanke på hva som faktisk er amerikansk politikk. Derfor vet vi rett og slett ikke hva som er Trumps og USAs ståsted nå.

MUDRING: Kinesiske mudringsfartøy har tidligere angivelig blitt sett rundt Mischief Reef i de konfliktfylte Spratly Islands i Sør-Kinahavet. Foto: Handout / Reuters , Reuters

– Trump har sagt at fremtidige kinesiske handlinger i Sørkinahavet vil bli stoppet. Det er fortsatt uklart hva det vil si, men denne retorikken kommer med en risiko, mener Patrick Cullen, seniorforsker i NUPI.

Gåsemyr mener Kina ikke kommer til å la USA gå inn i et område Kina mener er sitt uten konsekvenser.

– Hvis USA av en eller annen grunn skulle presse hardt nok på, så er ikke Kina på noen måte villige til å tape. De kommer ikke til å gi seg. Men en krig er likevel veldig usannsynlig, sier han.

Taiwan



Også øyene øst for fastlands-Kina utfordrer USAs forhold til stormakten, og det ble potensielt vanskeligere da Trump som første påtroppende president på 30 år snakket med Taiwans leder på telefon.

– Trump har åpnet for å stille spørsmål ved «ett Kina-politikken». Det handler jo om anerkjennelsen av at det diplomatisk sett finnes bare ett Kina. Det er mye av fundamentet for det diplomatiske forholdet mellom Kina og USA, sier Gåsemyr.

Han tror imidlertid det kan være et pressmiddel fra Trumps side.

Stikk i strid med en over 30 år gammel praksis har Donald Trump hatt politiske samtaler med Taiwans president Tsai Ing-wen. Foto: Sam Yeh , AFP

– Trump har jo eksplisitt sagt at han kan åpne for å få mer ut av Kina i en handelssituasjon. Det kan hende at han bruker «ett Kina-politikken» som en trussel for å få innrømmelser fra Kina, sier han.

Cullen forteller at denne typen provokasjoner ikke er uvanlig i forholdet mellom USA og Kina.

– Man kan trygt si at Trumps handlinger har fornærmet kineserne. USA og Kina har provosert hverandre før, nettopp for å teste den andre. Trump ser ut til å ha kommet i forkjøpet, nettopp ved å plukke opp telefonen fra Taiwan, sier han.

Nord-Korea

Som eneste land med et økonomisk samarbeid med verdens kanskje mest undertrykkende diktatur, har Nord-Korea lenge vært en viktig del av Kinas utenrikspolitikk. Likevel utgjør alternativene for hvordan Kina skal arbeide med Nord-Korea et dilemma, mener Gåsemyr.

Nord-Korea har lenge utviklet et program for å utvikle atomvåpen, og gjennomførte senest i september en atomprøvesprengning.

– Kina ønsker et mer forutsigbart og normalisert Nord-Korea, som har et politisk lederskap man kan forholde seg til på fornuftig vis, og som går i økonomisk utvikling, sier Gåsemyr.

USIKKER FREMTID: Gatelangs i Nord-Koreas hovedstad, Pyongyang. Kim Il-sung-plassen. Bilder av de avdøde statslederne Kim Il-sung tv (1912-1994) og sønnen Kim Jong-il (1941-2011). Foto: Annemor Larsen , VG

Samtidig er utplasseringen av det amerikanske rakettforsvaret i Sør-Korea, THAAD, vanskelig å svelge for Kina.

– Kina ser dette som amerikansk militær oppbygging i Asia, noe de ikke ønsker. Her har Kina et dilemma; de ønsker på de ene siden et kontrollerbart forsvarlig Nord-Korea, samtidig som de ønsker å motarbeide større militær dominans fra USA. Det gjør det vanskelig for dem, sier Gåsemyr.

Hva Trump kan komme til å gjøre, er rett og slett ikke godt å si, tror Cullen.

– Utviklingen av Nord-Koreas atomprogram er en seriøs bekymring for USA. Alle de tidligere forsøkene på å stoppe denne utviklingen i Nord-Korea har mislyktes, og dette må USA ta mer seriøst nå enn tidligere, sier han.