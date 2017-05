Kilder: Trump ba Comey droppe pågående Russland-etterforskning

– Han er en bra fyr. Jeg håper du kan la dette gå, skal president Trump ha sagt for å få FBI-sjef Comey til å droppe etterforskningen av USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Dette skal gå fram av et notat skrevet av den nå oppsagte James Comey selv, kort tid etter en samtale med presidenten i Det ovale kontor i februar. New York Times har fått innsyn innholdet av disse dokumentene fra kilder i FBI.

Etter at avisen publiserte avsløringen har flere andre medier fått bekreftet at disse notatene finnes, og fått gjengitt innholdet i dem. Dette inkluderer CNN, og i en kommentar omtaler kanalen avsløringen som en eksistensiell trussel mot Trumps presidentskap.

Donald Trump til FBI-sjefen: Du har sparken

TRØBBEL: Forhenværende FBI-sjef James Comey. Foto: , Reuters

Snakket om avgått rådgiver



Presdidentens forslag om å «la det gå» er ifølge New York Times det tydeligste beviset på at på at presidenten har forsøkt å påvirke justisdepartementets etterforskning av presidentens støttespillere og deres bindinger til Russland.

Da samtalen mellom Comey og Trump fant sted hadde Michael Flynn trukket seg som nasjonal sikkerhetsrådgiver dagen før. Årsaken var at han hadde løyet til visepresident Mike Pence om hva han hadde snakket med den russiske ambassadøren Sergej Kislyak.

MER TRØBBEL: Forhenværende sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Foto: , AP

– Han er en bra fyr



Notatene som oppsummerer samtalene Comey hadde med Trump skal ha vært tenkt fra Comeys side som dokumentasjon på det han så på som upassende forsøk på å påvirke en pågående etterforskning.

– Jeg håper du kan finne en måte å le dette gå på, å la Flynn gå. Han er en bra fyr. Jeg håper du kan la dette gå, skal president Trump ha sagt ifølge dokumentene til Comey.

Han skal også ha sagt at Flynn ikke hadde gjort noe galt.

Det hvite hus benekter at presidenten har forsøkt å påvirke etterforskningen. FBI har ikke villet kommentere saken overfor New York Times.

Ville fengsle reportere



Samtalen mellom Comey og Trump i februar skal ha startet med at Trump uttrykte frustrasjon over alle lekkasjene fra de hemmelige tjenestene, og foreslo at Comey skulle fengsle reportere som publiserte gradert informasjon, ifølge avisens kilder.

Comey skal ha hatt for vane å dokumentere samtaler han trodde kunne bli omstridt senere. Dette skal også ha vært tilfellet med alle samtaler han hadde med presidenten, og han skal ha vært ukomfortabel med forholdet de to i mellom. Dette gikk særlig på det den oppsagte FBI-sjefen så på som forsøk på å urettmessig påvirke en pågående etterforskning.

Sterke reaksjoner



Opposisjonen reagerer - kanskje ikke overraskende - stekt på saken til New York Times. Mange vil nå kalle inn Comey til en høring så han kan redegjøre for notatene han skal ha skrevet.

– I beste fall har Trump begått grovt maktmisbruk. I verste fall har han forhindret rettferdigheten fra å skje fyllest. Vi må beskytte vårt demokrati, skriver demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, på Twitter.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, sa i en tale til sine kolleger at historien ville dømme dem.

– På en dag hvor jeg trodde ting ikke kunne bli verre ble jeg likevel sjokkert av nyheten om at presidenten skal ha forsøkt å få avsluttet en aktiv FBI-etterforskning av hans nære politiske allierte, sier Schumer.

