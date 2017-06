Kan Donald Trump bli stilt for riksrett? Ti spørsmål og svar

WASHINGTON D.C. (VG) Det er ingen selvfølge at Donald Trump må gå av som president selv om det blir bevist at han har forsøkt å hindre en FBI-etterforskning.

Etter forrige ukes oppsiktsvekkende høring i Senatet, av den sparkede FBI-sjefen James Comey, er amerikanere delt i synet på om presidenten har gjort noe galt i forbindelse med FBIs etterforskning av de påståtte knytningene mellom Trump-kampanjen og Russland.

Til syvende og sist er det den oppnevnte spesialetterforskeren Robert Mueller som skal ta stilling til dette, men selv om han skulle konkludere med at Trump har gjort noe galt er veien til riksrett og avsettelse lang.

Her er ti spørsmål og svar som gjør deg bedre i stand til å forstå hvordan dette fungerer.

Hva kan en president bli stilt for riksrett for?

Ifølge Grunnloven kan en president bli stilt for riksrett for å «ha begått landssvik, tatt imot bestikkelser, eller begått andre alvorlige forbrytelser og ugjerninger». Akkurat hva den litt vage formuleringen innebærer er åpent for diskusjon.

Hvordan fungerer det i praksis?

Et simpelt flertall i Representantenes hus må gå inn for riksrett. Skjer det vil det avholdes en slags rettssak i Senatet, som da vil bli styrt av lederen for den amerikanske høyesterett. I etterkant vil senatorene stemme over skyldspørsmålet. En dom, og dermed avsettelse, krever 2/3 flertall.

Kan dette skje med Donald Trump?

Ja. Robert Mueller ble i mai oppnevnt som spesialetterforsker, for blant annet å finne ut om Donald Trump har forsøkt å hindre etterforskningen FBI har hatt rundt kontakten mellom Trump-kampanjen og Russland. Etter at den sparkede FBI-sjefen James Comey vitnet foran Senatet i forrige uke er mange overbevist om at han har gjort dette. De fleste republikanerne mener derimot at Comey-høringen bare viste at Trump håpet etterforskningen skulle ta slutt, ikke at han ba Comey om å avslutte den. Det finnes også dem som vil saksøke Trump, og potensielt som følge av det stille han for riksrett, fordi de mener han fremdeles er involvert i forretningene sine.

VITNET: Tidligere FBI-direktør James Comey forlater Senatet etter høringen i forrige uke. Foto: Saul Loeb , AFP

Men hvor sannsynlig er det?

Siden dette er vel så mye et politisk spørsmål som et jusspørsmål, er sjansene små per i dag. Republikanerne har flertall i begge kamrene i Kongressen.

Kan republikanerne finne på å snu seg mot Trump?

Eksperter forteller til VG at så lenge situasjonen i Kongressen er slik vil det ikke ende i riksrett med mindre Trump blir så upopulær i befolkningen at republikanske politikere ikke lenger ser seg tjent med å støtte Trump, eller at nye avsløringer dukker opp som viser at Trump selv var direkte involvert i kontakten med russerne. I dagens politiske klima i USA ser begge partier ut til å tenke mer på hva som er best for partiet sitt enn hva som er best for nasjonen, mener mange.

EN AV TO: Bill Clinton, som bare den andre i amerikansk historie, ble stilt for riksrett i 1998. Her gir han en uttalelse til pressen i etterkant. Bak står hans kone, daværende førstedame, Hillary Clinton. Foto: Tim Sloan , AFP

Hva med etter mellomvalget neste år?

Høsten 2018 står alle medlemmene av Representantenes hus til valg, samt 1/3 av Senatet. Får Demokratene flertall i førstnevnte da, noe som fort kan skje, er det ifølge ekspertene stor sannsynlighet for at Representantenes hus vil stemme for riksrett. Men Senatet skal i så fall også stemme for domfellelse. At Demokratene får så stort flertall der at de kan gjøre det uten støtte fra en rekke republikanere er lite sannsynlig. «Da blir spørsmålet om nok republikanere på det tidspunktet er villige til å sette landet foran partiet», sier en ekspert VG har snakket med.

Har noen presidenter blitt stilt for riksrett før?

Ja, to stykker. Den første var Andrew Johnson tilbake i 1868. Han var tiltalt for å ha brutt loven da han fjernet USAs krigsminister. Dette var ikke en avgjørelse presidenten kunne ta. I morderne tid, i 1998, ble Bill Clinton stilt for riksrett for å ha løyet under ed om sitt forhold til Monica Lewinsky, samt for å ha forsøkt å påvirke etterforskningen mot ham. I begge tilfeller stemte Representantenes hus for avsettelse, men Senatet stemte mot. Både Johnson og Clinton kunne dermed fortsette som president.

Hva med Richard Nixon?

FARVEL: President Richard Nixon forlot Det hvite hus for siste gang som president 9. August 1974. Foto: Bob Daughtery , AP

Han kunne fort ha endt opp som den første presidenten i historien til å bli avsatt, men ettersom han selv valgte å trekke seg da det ble klart at Representantenes hus ønsket å ha avstemning om riksrett vil vi aldri få svar på det. Det var den mye omtalte Watergate-skandalen, der Nixon forsøkte å dekke over et innbrudd hos hovedkvarteret til Demokratene, som i 1974 felte presidenten.

Kan en president bli fjernet på andre måter enn ved riksrett?

I teorien, ja. Ifølge det 25. grunnlovstillegget kan en president enten gi fra seg makten, eller bli fratatt makten, dersom han/hun av ulike grunner ikke lenger er i stand til å utføre jobben. For å bli fratatt makten må visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene bli enige om å levere en skriftlig redegjørelse til lederen av Representantenes hus og nestlederen i Senatet (visepresidenten er leder). Presidenten selv kan anke en slik avgjørelse. I så fall må to tredjedeler av representantene i begge kamrene stemme for å avsette ham/henne.

Hva skjer dersom Trump av en eller annen grunn går av?

Da overtar visepresident Mike Pence. For øvrig følger lederen av Representantenes hus og nestlederen i Senatet som de to neste i rekkefølgen. I dag er det de to republikanerne Paul Ryan og Orrin Hatch.

