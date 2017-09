Kaller Kim for «Rocket Man» og håner Hillary med falsk video

NEW YORK (VG) Ett døgn før han skal debutere på FN-uka og verdenssamfunnet venter i spenning på hva han vil si og gjøre, slår president Donald Trump til igjen.

Det er ikke uvanlig at Donald Trump står opp om morgenen, finner frem telefonen og tvitrer noe mildt sagt utradisjonelt, til verdens mektigste mann å være.

Men fra den luksuriøse golfklubben sin i Bedminster i New Jersey, hvor Trump lader batteriene i helgen før FN-debuten i morgen, tok det denne morgenen helt av.

I en tweet opplyste han at han hadde snakket med Sør-Koreas president Moon Jae-in lørdag kveld.

Atomtrusselen fra Nord-Korea var tydeligvis temaet for samtalen, for Trump opplyste at han hadde spurt Moon om hvordan det gikk med «Rocket Man», altså diktator Kim Jong-un.

Trusselen fra Nord-Korea blir den største saken under FNs generalforsamling. Spørsmålet flere vil stille seg er om å betegne Kim Jong-un som «Rocket Man» er en klok fremgangsmåte.

Håner Hillary



Noen minutter etter denne meldingen, videreformidlet Trump en tweet hvor en person som bare kaller seg Mike hyller Trumps golfsving. Tweeten viser en video hvor Trump slår en ball fra teestedet - og rett i ryggen på Hillary Clinton på vei inn i et fly.

Clinton faller overende. Ja, videoen er selvsagt manipulert, men det må karakteriseres som spesielt at USAs president holder på med dette.

Andre vil påpeke at det er nettopp derfor Donald Trump ble president: Han oppfører seg og snakker på en helt annen måte enn noen før ham.

Det er også derfor Trumps første opptreden i FN blir så spesiell. Generaldebatten starter først i tirsdag, men mandag skal Trump snakke om å reformere det FN som han tidligere har felt en mildt sagt brutal dom over.

– FN er ytterst svakt og inkompetent. Det er en klubb for mennesker som ønsker å komme sammen, snakke og ha det hyggelig sammen, sa Trump som presidentkandidat.

Møter statsledere



Men Trump har også venner her i New York i uken som kommer: Senere mandag skal han møte Benjamin Netanyahu, Israels statsminister, en nær venn av Trump.

Han skal også ha møte med Frankrikes president Emmanuel Macron, som han tilsynelatende fikk en god tone med under sitt besøk i Europa tidligere i år.

Når generaldebatten starter vil Nord-Koreas atomprogram og Myanmars forfølgelse av den muslimske rohingya-minoriteten trolig bli to store saker. Det blir også interessant om han fortsatt vil vrake avtalen om Irans atomprogram.

Krisen i Venezuela og kampen mot IS i Syria vil også være på agendaen. Mange vil også følge med hva han eventuelt sier om Paris-avtalen som han vil ha USA ut av.

129 statsoverhoder samles i New York til FNs høynivåuke. Statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klimaminister Vidar Helgesen representerer Norge.

