Jusprofessor til VG: Trump setter personlig lojalitet foran loven

WASHINGTON, D.C. (VG) Jusprofessor Pauls Schiff Berman er usikker på om president Donald Trump ikke forstår loven, eller om han ikke bryr seg om den.

– Jeg mistenker at det er begge deler, sier Shiff Berman til VG.

Professoren ved George Washington-universitetet i USAs hovedstad mener både presidentens respons på sønnens Russland-møte og onsdagens uttalelser til New York Times om justisminister Jeff Sessions kan tyde på dette.

Blant annet sier Trump at han ikke ser noe galt med møtet sønnen Donald Trump jr., svigersønnen Jared Kushner og den tidligere kampanjesjefen Paul Manafort hadde med flere russere i juni 2016.

– Det tyder på at han åpenbart ikke bryr seg om loven, eller ikke forstår den. E-postene Trump jr. offentliggjorde er et klart bevis på at de ønsket å samarbeide med en gruppe mennesker de visste hadde tilknytning til den russiske regjeringen for å få skadelig informasjon om Hillary Clinton. Hva de faktisk fikk av informasjon er uvesentlig ifølge loven. Det holder at man ønsket å oppnå det, sier Schiff Berman.

Styrket mistanke



Han mener dermed at man nå er betydelig nærmere å bevise at Trump-kampanjen har forsøkt å konspirere med Russland. At Trump jr. og presidentens administrasjon ikke fortalte alt umiddelbart, men at stadig ny informasjon om møtet dukker opp, styrker mistanken, ifølge Schiff Berman.

– Det er virkelig utrolig at de først kom med fullstendig misledende uttalelser om møtet. Det var tydelig at fakta ville komme ut uansett. Det får dem til å fremstå uærlige og inkompetente.

JUSPROFESSOR: Paul Schiff Berman, jusprofessor ved George Washington University i Washington, D.C. Foto: George Washington University

Trumps siste uttalelser om at han angrer på å ha ansatt Jeff Sessions som justisminister, fordi Sessions erklærte seg inhabil i Russland-etterforskningen, er ifølge jusprofessoren enda et bevis på at Trump ikke forstår loven, eller ignorerer den.

– Det var ikke noen måte Sessions kunne la være å erklære seg selv inhabil på og samtidig følge lovene våre. For Trump å skylde på ham nå viser at presidenten setter lojalitet mot ham personlig foran amerikansk lov.

Under torsdagens pressebrifing i Det hvite hus hevder assisterende pressesekretær Sarah Huckabee Sanders at Trump ikke angret på ansettelsen av Sessions. Det til tross for at han til New York Times sa han ville ha gitt jobben til noen andre dersom han hadde visst at Sessions skulle erklære seg inhabil.

Tror Trump truer Mueller



I intervjuet med New York Times advarer også Trump spesialetterforsker Robert Mueller mot å blande presidentens finanser inn i etterforskningen sin. Paul Schiff Berman er overbevist om at Trump forsøker å true Mueller.

– Jeg tror derimot ikke at Mueller lar seg påvirke, og jeg tror heller ikke Trump kan få ham sparket uten at det får ekstreme konsekvenser for presidenten selv.

– Som hva?

– Da kan det nok tenkes at også republikanerne i Kongressen kommer til å vende seg mot ham. Foreløpig er det utenkelig at de vil stille ham for riksrett. Selv om Trump er veldig upopulær blant store deler av befolkningen står han fremdeles sterkt blant de republikanske kjernevelgerne. Dermed våger ikke republikanske politikere å utfordre ham direkte. At de setter partiets interesser foran landets interesser er skammelig, men det kan snu dersom han forsøker å sparke Mueller. Skjønt, hvem vet? spør Schiff Berman retorisk.

Jusprofessoren påpeker at Trump ifølge loven ikke selv kan sparke Mueller, men at han kan instruerer visejustisminister Rod Rosenstein om å gjøre det. Rosenstein kan nekte å gjøre dette, men vil i så fall selv risikere å bli erstattet av noen som er vil gjøre det.

Huckabee Sanders uttalte i sin pressebrifing at «presidenten på nåværende tidspunkt har ingen intensjoner» om å sparke Mueller.