Jusprofessor til VG: Ingenting tyder på riksrett for Donald Trump

WASHINGTON D.C. (VG) Dersom den sparkede FBI-direktøren forteller sannheten, mener jusprofessor Paul Schiff Berman at det er svært dårlig nytt for Donald Trump. Uansett tror han presidenten blir sittende.

– Jeg vil si at James Comey både i brevet fra i går og høringen i dag viste til rekke uanstendige handlinger fra Donald Trump. Samlet kan de tingene bli sett på som et forsøk fra presidenten på å hindre etterforskningen. Det vil ikke være bra for Donald Trump, sier jusprofessoren ved George Washington-universitetet i USAs hovedstad til VG.

Han mener det er klart at sparkingen av Comey var et forsøk på å påvirke FBIs etterforskning av Trump-kampanjens tilknytninger til Russland. Det, sammen med at Trump skal ha bedt Comey om å være lojal, samt å avslutte etterforskningen av den sparkede sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn, er ifølge jusprofessoren nok til å si at det har foregått såkalt «obstruction of justice», altså et forsøk på å hindre en rettferdig etterforskning.

– Men det avhenger selvsagt av at Comey forteller sannheten.

– Hvordan vil du vurdere hans troverdighet etter å ha lest brevet hans og sett høringen i Senatet?

– På måten han forteller om sine møter med presidenten, så er det ingen grunn til å tro at Comey lyver. Notatene er skrevet like etter møtene. Det kan tyde på at de er nøyaktige. Og måten han beskriver Trump på stemmer overens med hvordan man har lært Trump å kjenne. Han forsøker å være president på samme måte som han var næringslivsleder. Der kan man be om lojalitet. Det kan ikke presidenten gjøre av en FBI-direktør, sier Schiff Berman, men legger til:

– Men til syvende og siste er det spesialetterforsker Robert Mueller som vil avgjøre om presidenten har gjort noe galt eller ikke.

Trumps advokat har allerede vært ute og avvist Comeys påstander.

Riksrett

PROFESSOR: Paul Schiff Burman. Foto: George Washington University

Ifølge James Comey hadde han til sammen ni personlige samtaler med presidenten i løpet av de fire månedene fra Trump overtok makten til han selv fikk sparken som FBI-direktør. Tre ansikt til ansikt og seks på telefonen. Flere av dem uten andre til stede, og i flere av disse hevder han at presidenten skal ha forsøkt å få han til å droppe videre Flynn.

Comey fortalte i høringen at han ved noen få anledninger møtte presidentene Bush og Obama uten å føle behov for å skrive ned notat fra møtene. Men kombinasjonen av at FBI hadde en etterforskning rundt Trump-kampanjen og Trumps egen personlighet gjorde at han følte det var nødvendig å gjøre etter møtene med Trump.

– Det forteller meg at han mente at Trump ikke ville respektere den grensen som er mellom presidentembetet og FBI, samt at han ikke trodde presidenten ville fortelle sannheten, sier Schiff Berman.

Selv om spesialetterforsker Mueller skulle komme til den konklusjon at Trump har gjort noe ulovlig, er det likevel langt fra sikkert at det vil føre til at presidenten må gå av.

– Når vi diskuterer mulige ulovlige handlinger fra presidenten må vi erkjenne at dette både har en side som handler om loven og en side som handler om politikk. Så selv om loven skulle si at det er grunnlag for å tiltale Trump for å ha forsøkt å stoppe en etterforskning, så betyr ikke det at han kommer til å bli stilt for riksrett. Det er en politisk beslutning. Så langt er det ingenting som tyder på at et stort nok antall republikanere vil bryte med partiet og presidenten, og å gå til det steget, mener jusprofessoren.

I så fall vil Donald Trump kunne bli sittende som president selv om Mueller kommer frem til at han har gjort noe ulovlig.

Eksplosivt og skadelig



Max Bergmann, fra den liberale tenketanken American Progress i Washington D.C., er enda tydeligere på at Trump har gått langt over streken.

TRIO: President Donald Trump, tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og tidligere FBI-direktør James Comey står i sentrum av begivenhetene i Washington D.C. akkurat nå. Foto: Reuters

Dette var utrolig eksplosivt og skadelig for presidenten. En tidligere FBI-direktør kalte presidenten rett ut for en løgner, sier Bergmann, som jobber spesielt med forholdet mellom USA og Russland, og har som fra 2011 til 2017 jobbet i det amerikanske utenriksdepartementet, til VG.

– Dette ser ut til å være et klart forsøk fra Trump på å hindre en lovlig etterforskning. Det er ingen annen måte å se det på. Når han ber andre forlate rommet, for eksempel, når han inviterer Comey til den private middagen, og så senere sparker ham. Det er et klart mønster som fyller alle kriteriene, mener Bergmann, som retorisk spør «hva er det presidenten er så redd for?».

– Han var så desperat etter å få dette stoppet at han tok sjansen på å gjøre seg skyldig i forsøk på å hindre etterforskningen.

Mønster



Også Bergmann anser Comey for å være troverdig. Blant annet viser han til hans historie som partipolitisk uavhengig. Han ble i sin tid utnevnt til visejustisminister av George W. Bush, før Barack Obama ga ham jobben som sjef for FBI.

– Det er ingen tvil om at man kan stole på at det han sier er sant. Ingen har noensinne anklaget James Comey for å lyve, selv om folk iblant har stilt spørsmål ved hans vurderingsevne, for eksempel når han hentet frem Clinton-etterforskningen igjen like før valget.

– Hvorfor tror du Comey ikke på et tidligere tidspunkt tok opp det han har ment å være upassende handlinger fra presidenten?

– Jeg tror det er fordi han ønsket å få vist at dette er et mønster i presidentens oppførsel.

Etter at den åpne delen av høringen av James Comey var over klokken 13, amerikansk tid, fortsatte Senatets sikkerhetskomitee å spørre ut Comey bak lukkede dører, ettersom en del av det han skulle svare på var etterforskningssensitivt.