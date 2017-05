John McCain: Putin er en større trussel enn IS

Senatoren sier at Russlands president er en større trussel mot verden enn IS, og at Donald Trump gjør ham nervøs.

Det siste er kanskje ikke så overraskende.

Arizona-senatoren er en av presidentens sterkeste kritikere innad i eget parti, og har en rekke ganger gått hardt ut mot Donald Trump, som har slått tilbake i kjent stil.

Men i et intervju med den australske TV-kanalen ABC sier den tidligere presidentkandidaten følgende:

– Jeg mener Putin er den fremste og viktigste trusselen, i større grad enn IS.

Han viser til den påståtte russiske innblandingen i presidentvalget, som han mener utgjorde en trussel for demokratiet dersom det viser seg å stemme.

– Jeg tror IS kan gjøre grusomme ting, men det er russerne som prøver ... som prøvde å ødelegge fundamentet for demokratiet og endre utfallet av et amerikansk valg, sier McCain.

Han sier videre at han ikke selv har sett noe bevis for at russerne lyktes, men understreker at de prøvde og de prøver fremdeles.

– De prøvde akkurat å påvirke utfallet av det franske valget. Så jeg ser Vladimir Putin, som har revet i stykker Ukraina, en selvstendig nasjon, og som legger press på Baltikum, jeg ser på russerne som den absolutt største utfordringen vi har, sier han.

Den siste uken er det påstandene om at Trumps svigersønn og nære rådgiver, Jared Kushner, skal ha forsøkt å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva som har preget nyhetsbilde.

– Mitt syn på det er at jeg ikke liker det. Jeg vet at noen i administrasjonen sier det er standard prosedyre. Jeg tror ikke det er standard prosedyre før innsettelsen av USAs president for noen som ikke sitter i en autorisert stilling, sier McCain.

TV-kanalen påpekte at flere har uttalt sin bekymring for internasjonal sikkerhet med Trump som USAs president, og McCain sier det er forståelig.

– Jeg er også nervøs av og til. Jeg tror presidenten har tro på det nasjonale sikkerhetsteamet. Jeg tror at han mesteparten av tiden aksepterer deres råd. Kan jeg si at han gjør det hele tiden? Nei. Plager det meg? Ja, det plager meg, sier McCain.

Kilde: VG/NTB