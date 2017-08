Jesse Jackson (75) til VG: Trump prøver å rive ned det vi prøvde å bygge opp

Han kjempet for svarte amerikaneres rettigheter sammen med Martin Luther King jr. Nå mener Jesse Jackson at de hvite nasjonalistene, og Trump, til slutt vil tape.

– Drapet på Heather Heyer representerer noe som strekker seg mye lenger enn hennes grav. Drapet er begynnelsen på en endring i USA, sier Jesse Jackson (75) til VG over telefon fra Chicago, onsdag kveld.

Den svært kjente borgerrettighetsaktivisten fra Sør-Carolina var en av ikoniske Dr. Martin Luther Kings nærmeste medarbeidere under borgerrettskampen på 60-tallet. Sammen deltok de blant annet i demonstrasjonene i Selma i Alabama i 1960.

Lørdag i forrige uke bestemte 32 år gamle Heather Heyer seg for å heve stemmen. Hun var én av mange amerikanere som tok til gatene for si sin mening om de høyreekstreme og nynazistiske demonstrantene i Charlottesville, Virginia.

Kort tid etterlå Heyer død – overkjørt av den uttalte nazisympatisøren James Alex Fields jr.

MINNES: Blomster er lagt ut der Heather Heyer (32) ble drept i Charlottesville, Virginia. Foto: Chip Somodevilla , AFP

Jackson: Ingen forståelse for historien

Den 20 år gamle ekstremistens terror ble utført med samme metode som er brukt i flere IS-inspirerte angrep i Europa.

Angrepet i Charlottesville og president Donald Trumps håndtering av hendelsene har satt fyr på rasismedebatten i USA.

– Trump ser ut til å ha en «meltdown» med de siste kommentarene, der han gir legitimitet til Ku Klux Klan, nazister og andre voldelige grupper som støtter ham selv. Det må bli en slutt på å glorifisere slike grupper, sier Jackson til VG.

– Trump har ikke studert amerikansk historie og viser ingen forståelse for den, sier han videre.

I 1966 ble Jackson utvalgt av King til å lede Chicago-avdelingen av Operation Breadbasket, som skulle forbedre de økonomiske forholdene for svarte i USA. Året etter ble han leder for hele organisasjonen.

SAMARBEIDET: Jesse Jackson sto ved Martin Luther Kings side da han ble skutt og drept 4. april 1968, på balkongen til Lorraine Motel i Memphis. Her er de to (i midten) avbildet sammen med rådgiverne Hosea Williams (helt til venstre) og Ralph Abernathy (helt til høyre) den 3. april, dagen i forveien, på det samme motellet. Foto: AP Photo/NTB Scanpix Foto: , AP

Jackson var til stede da King ble skutt og drept utenfor et motell i Memphis i 1968. I 1984 og 1988 forsøkte Jackson også å bli Demokratenes presidentkandidat, uten å lykkes.

– Kommer ikke til å lykkes

– Hva tenker du, som har vært gjennom en lang kamp for sivile rettigheter i USA, om det Donald Trump nå gjør som president?

– Donald Trump forsøker å rive ned det vi forsøkte å bygge opp. Det kommer til å slå tilbake mot ham, og han kommer ikke til å lykkes. Statuer av rasister rives og sørstatsflaggene tas ned.

President Trump var raskt ute og fordømte volden i Charlottesville, men har fått krass kritikk for å ha unnlatt å plassere ansvaret tydelig hos de høyreekstreme demonstrantene. Først mandag holdt Trump en ny pressekonferanse der han tok avstand fra de høyreekstreme gruppene som marsjerte i Virginia.

Deretter snudde han på nytt:

FORTSATT AKTIV: Jesse Jackson har forblitt en kjent borgerrettighetsleder, og har blant annet flere ganger figurert med tidligere president Barack Obama, som her, mens Obama fortsatt var senator for Illinois, i januar 2005. Foto: AP Photo/Jeff Roberson/NTB Scanpix Foto: Jeff Roberson , AP

Under en høystuortodoks pressekonferanse i Trump Tower tirsdag, så presidenten ut til å legge alle notater til side og slo igjen fast at «denne historien har to sider».

– Dere snakker om en alt-right-bevegelse. Men det finnes også en alt-left-bevegelse, og noen av dem var bevæpnet med køller. Hadde den siden også skyld? Jeg mener det, sa Trump.

Alt-right er en betegnelse brukt på den nye fremveksten på ytterste høyre fløy.

Tidligere leder av den fryktede rasistorganisasjonen Ku Klux Klan, David Duke, har takket presidenten for at han igjen plasserer deler av skylden på motdemonstrantene i Charlottesville.

Jesse Jackson reagerer sterkt på det som nå skjer i Det hvite hus:

– Trumps uttalelser er totalt uakseptable. Dette handler ikke om at hans twitter-meldinger, for hans politikk er verre enn hans twitter-meldinger. Han sammenlikner George Washington, som var med å bygge dette landet, med Robert E. Lee, som forsøkte å ødelegge det, sier han.

– Har du fortsatt tro på USA og landets fremtid?

– Jeg tror på USA mer enn noen gang. Folk bruker sine rettigheter til å stå opp og si hva de mener. De militariserte og voldelige nasjonalistene er i mindretall. De kommer til å tape.