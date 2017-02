Jeff Sessions godkjent som USAs justisminister etter store protester

Etter noen turbulente dager med protester og personangrep måtte demokratene innse at slaget var tapt.

Med 52 stemmer mot 47 ble Alabama-senatoren Jeff Sessions natt til torsdag norsk tid godkjent i Senatet, der republikanerne er i flertall.

Men det har ikke vært noen dans på roser. Personangrep og kritikk fra demokratene har i stor grad preget nominasjonen de siste dagene.

Demokrater har anklaget USAs nye justisminister for å ha for tette bånd til Donald Trump. I tillegg har de hevdet at han er for hard på innvandring, og at han ikke vil gjøre nok for å beskytte rettighetene til minoriteter og kvinners rett til abort.

Demokrat måtte sette seg

Det hele ble tatt til nye høyder da demokraten og Massachusetts-senator Elizabeth Warren fikk en sjelden irettesettelse i Senatet tirsdag kveld lokal tid.

Årsaken var at hun siterte enken etter den avdøde borgerrettsforkjemperen Martin Luther King Jr. som i et brev kritiserte Sessions i 1986. Coretta Scott King anklaget ham blant annet for «å bruke makten til å skremme eldre, svarte velgere».

IRETTESATT: Demokraten Elizabeth Warren møtte pressen etter at hun ble avbrutt da hun leste ett brev fra enken til Martin Luther King Jr. i Senatet. Foto: J. Scott Applewhite , AP

Brevet var et innlegg i en debatt om hvorvidt Sessions var skikket til å bli føderal dommer i Alabama. Samme år sa Senatet nei til dette på grunn av en rekke utsagn som mange mente kunne nøre opp under rasistiske holdninger.

Senatets majoritetsleder Mitch McConnell hevdet Warren brøt talerreglene ved å så tvil om karakteren til en annen senator, og etter en votering måtte hun pent sette seg før hun var ferdig med å lese opp brevet.

Avviser rasisme

Kritikken og den påfølgende reaksjonen fortsatte i stor grad å overskygge nominasjonen i timene før den endelige avstemningen, og på Twitter fikk emneknaggen #LetLizSpeak stor oppmerksomhet.

– Vi har kanskje ikke stemmene til å stoppe ham. Men vi kan i hvert fall gjøre det klart for republikanerne og det amerikanske folk akkurat hvem det er Donald Trump gjør ansvarlig i vår regjering, sier Warren til CNN.

Den 70 år gamle justisministeren var en av de første senatorene som åpent støttet presidentkandidaturet til Donald Trump, og han regnes som en stor inspirator for politikken til USAs president.

Han har på det sterkeste avvist at han har rasistiske holdninger, og etter avstemningen i Senatet tok han til orde for en mer kollegial tone – i et tydelig stikk til demokratene.

– Det å sverte folk man er uenige med, tror jeg ikke er en sunn utvikling.