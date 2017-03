Jeff Session nekter for å ha diskutert Trump-valgkampen med russere

USAs justisminister Jeff Sessions kalte inn til pressekonferanse etter å ha fått sterk kritikk for to møter med den russiske ambassadøren.

Torsdag meldte Washington Post at Sessions to ganger i løpet av 2016 møtte Russlands ambassadør. Under en høring i Senatet før han ble innsatt, opplyste ikke Sessions om disse møtene.

Sessions har tidligere benektet at han diskuterte valgkamp med den russiske ambassadøren.

Torsdag kveld norsk tid holdt Sessions en pressekonferanse, som han sendte en hasteinnkallelse til.

– Jeg hadde aldri møter med russere om Trump-kampanjen, sa Sessions på pressekonferansen.

Sessions mener at han var ærlig under høringen i Sentatet, siden han oppfattet at han kun fikk spørsmål om han hadde møtt russere for å diskutere valgkamp.

– Mine svar var ærlig og korrekte slik jeg forsto spørsmålet. Valgkampen ble ikke diskutert i møtene med ambassadøren, sa Sessions.

Sessions fortalte også at han kommer til å holde seg unna etterforskningen som skal undersøke Russlands påvirkning på det amerikanske valget, siden han erklærer seg inhabil i saken.

Han understreket at dette ikke må tolkes som at han erkjenner at han har gjort noe galt.

TRUMPS JUSTISMINISTER: 10. januar ble Jeff Sessions innsatt som USAs justisminister. Foto: Molly Riley , AFP/NTB Scanpix

Trump har «full tillit»

Tidligere torsdag kveld norsk tid uttalte president Donald Trump at han har «full tillit» til justisministeren sin. Trump mener at Sessions vitnesbyrd var sannferdig, selv om han unnlot å fortelle om Russland-kontakten.

Både republikanere og demokrater har kritisert justisministeren etter avsløringen om den russiske kontakten.

Nancy Pelocy, den øverste demokraten i Representantenes hus, og Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, krever at Sessions burde gå av.

Som justisminister har Sessions øverste ansvar for både departementet og det føderale politiet FBI, som leder etterforskningen av russisk innblanding og eventuell kontakt med folk tilknyttet Trump.

Flere republikanere har uttalt at de mener at Sessions bør holde seg unna etterforskningen som skal undersøke Russlands påvirkning på det amerikanske valget.

Trump uttalte på sin side torsdag at han ikke synes at Sessions bør holde seg unna Russland-granskningen.

I februar gikk Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn av etter omstridt kontakt med Russlands USA-ambassadør. Det ble kjent at han i avhør med FBI nektet for å ha snakket med Russlands ambassadør om sanksjoner, men Flynn innrømmet senere at sanksjonene kan ha vært et tema under Russland-samtalene.

