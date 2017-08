J.K. Rowling beklager tweet om Trump

Harry Potter-forfatteren beklager etter å ha misoppfattet et videoklipp som angivelig viste hvordan Donald Trump ikke ville håndhilse på en utviklingshemmet gutt.

Fredag forrige uke delte J.K. Rowling en video fra Det hvite hus på Twitter for sine over 11 millioner følgere.

I filmen fra den 24. juli i år kan det se ut som om president Donald Trump overser en liten gutt i rullestol som strekker seg mot ham.

Gutten, Monty Weer, var på besøk med sin mor, Marjorie Kelly Weer, da Trump talte om helsetjenester sammen med en gruppe mennesker han betegnet som «ofre for Obamacare» - tidligere president Barack Obamas helsereform.

Videoen har vekket oppsikt, og fikk blant annet forfatter J.K. Rowling til å se svart på Twitter.

«Så slående, og forferdelig, at Trump ikke kan få seg selv til å håndhilse på en liten gutt som bare ville røre ved presidenten», skrev Rowling i en tweet hun i ettertid har slettet.

Dette er saken: J.K. Rowling langer ut mot Trump etter misvisende videoklipp

Hadde hilst tidligere

Montys mor har i ettertid gått ut og erklært at Harry Potter-forfatteren tar feil i sin tolkning av videoen.

«Kan noen vennligst fortelle J.K. Rowling at Trump ikke overså sønnen min. Monty var ikke så interessert i å håndhilse på ham uansett», skrev Weer på sin Facebook-side etter hendelsen.

Ifølge moren skal Trump ha hilst på gutten i det han ankom rommet, skriver BBC.

Les mer: Trump droppet Storbritannia-besøk. Ville ikke møte britiske demonstranter

Marjorie Weer fortsatte med å utdype at sønnen «ikke var så interessert i å hilse på presidenten uansett», og at han var mest opptatt av å vise frem Secret Service-skiltet han hadde fått i gave under besøket.

Mandag denne uken unnskyldte Rowling seg på Twitter.

«Kilder har fortalt meg at videoen ikke var en korrekt representasjon av møtet mellom de to. Jeg plasserte tydelig min egen følsomhet knyttet til mennesker med utviklingshemming som blir oversett eller ignorert på de bildene jeg så, og hvis det skapte noen problemer for gutten eller hans familie, beklager jeg dette uforbeholdendt», twitret hun.

Videoen og de hele åtte tidligere Twitter-meldingene om hendelsen har forfatteren nå slettet.

Har lenge kritisert Trump



I en video som viser det faktiske møtet mellom den lille gutten og Trump bruker presidenten mer tid på gutten i rullestol enn på de andre barna bak podiet, skriver The Independent.

I filmen går han bort til moren og sønnen, før han lener seg ned til gutten og hilser en stund - for så å fortsette med å hilse på de andre barna i rommet.

Rowling uttrykte i sine eldre tweets om hendelsen at hun lot seg provosere fordi hun har hatt negative opplevelser med menneskers oppførsel rundt sin egen mor, som satt i rullestol.

Les også: Trump angrep TV-anker: – Hun blødde etter ansiktsløftning

«Jeg så hvordan mennesker var ukomfortable rund henne og hennes funksjonshemming, men hvis de hadde et snev av anstendighet hevet de seg over det», skrev forfatteren i den gamle tiraden av tweets.

Videre fortsatte hun: «Så ja, klippet av Trump som bevisst overså en liten utviklingshemmet gutt, mens han ignorerte hans utstrekte hånd, har gjort et rått inntrykk på meg».

Rowling har lenge kritisert Donald Trump, både før og etter han ble valgt til president. I desember 2015 delte hun en Twitter-post som sammenlignet Trump med den onde trollmannen Voldemort, hvorpå hun skrev «så grusomt. Voldemort var aldri i nærheten av så ond».