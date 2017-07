Ivanka Trump tok pappas plass i G20-forhandlinger

HAMBURG (VG) Donald Trumps datter Ivanka rykket opp til å representere USA på dagens G20-forhandlinger, mens pappa Trump prioriterte én-til-én-møter.

På G20-møtets avsluttende dag har Trumps valg av stand-in vekket oppsikt både i diplomatiske kretser og på sosiale media. Plutselig hadde nemlig datteren Ivanka inntatt presidentpappaens plass i forhandlingene mellom verdens økonomiske stormakter.

Kommentar: Hun er kronprinsessen av Trump-imperiet

Presidentdatteren var den som symbolsk representerte amerikanske interesser i sluttspurten av de viktige internasjonale diskusjonene. At en som ikke er folkevalgt får representere et land ved lederbordet i G20, er noe mange reagerer på.

På Twitter rases det over at «en ikke folkevalgt, ukvalifisert, uforberedt New York-elite er den beste til å representere nasjonale amerikanske interesser», i skribent og historiker Anne Applebaums ord.

Flere med henne er sinte over at førstedatteren fikk sitte i lederstolen.

Fakta om G20 * G20 består av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, samt EU. Norge er ikke med, men har i år vært med som gjesteland, invitert av vertslandet Tyskland.

* Flere internasjonale organisasjoner deltar på G20-møtene, deriblant Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.

* Til sammen representerer medlemmene rundt 85 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) og en tilnærmet like stor andel av verdenshandelen.

* G20 har ingen formell beslutningsmyndighet. Men slutterklæringene fra møtene peker ut retningslinjer for hva de mektige landene kan og bør gjøre.



(Kilde: NTB)

Ikke første gang

Donald Trump valgte å stå over plenumsforhandlingene på G20-møtet, og heller bruke tiden på én-til-én-møter med presidenter og statsministere fra andre land.

Det er ikke uvanlig på slike internasjonale toppmøter tidvis å måtte nedprioritere fellesmøtene, men at valget falt på datteren som erstatter, falt ikke i smak hos alle.

Hamburg i flammer under G20-møtet: – En voldsorgie

Trump har flere ganger tidligere blitt kritisert for å gi viktige politiske posisjoner til familiemedlemmer, blant annet i forbindelse med utnevnelsen av Jared Kushner, presidentens svigersønn og Ivankas ektemann, som betrodd seniorrådgiver.

Ivanka Trump: Betaler nesten 130.000 i måneden i husleie

En ikke navngitt regjeringskilde hevder Ivanka bare en kort periode satt ved hovedbordet under forhandlingene, da Trump måtte gå ut, skriver CNN.

– En sak for amerikanerne

Norges statsminister Erna Solberg satt selv rundt samme bord som Ivanka da Donald Trump uteble, og bekrefter til dels at presidentdatterens posisjon er noe litt utenom det vanlige.

Blir på hotellet: Sikkerheten ikke god nok for Melania Trump

– Hun er ikke den eneste som har vært til stede i forhandlingsrommet av familiemedlemmer, med det at hun satt der akkurat i den perioden hvor det ikke var noen andre amerikanere ved bordet, var kanskje litt mer overraskende, sier Solberg til VG.

– Men først og fremst er dette et spørsmål som amerikanske politikere må diskutere: Hvem som skal representere landet deres, sier Erna Solberg til VG i Hamburg ved toppmøtets slutt.

– Oppegående dame

Fakta om Ivanka Marie Trump * Amerikansk forretningskvinne og tidligere modell. * Datter av den tidligere modellen Ivana Trump og forretningsmannen Donald Trump, som i november 2016 ble valgt til USAs president. * Utøvende visepresident med ansvar for utvikling og ervervelser i familieselskapet The Trump Organization. * Født 30. oktober 1981 på Manhattan i New York. * Gift med forretningsmannen Jared Kushner. Paret har tre barn. * Hun deltok aktivt i farens valgkamp, og det kan se ut til at han har tiltenkt henne en politisk rolle. (Kilde: NTB)

Finansminister Siv Jensen fikk snakket en del med Ivanka lørdag morgen, fordi de to sitter sammen i et panel for å fremme vekst av kvinnelig entreprenørskap. Jensen har bare gode ord å si om Trumps datter.

Ivanka Trump: Gi pappa en sjanse

– Hun er en hyggelig, oppegående dame som har et brennende engasjement for både kvinner og entreprenørskap, sier Jensen.

Slik var møtet: Erna med kvinnesaksappell til Erdogan

At Ivanka Trump også var til stede i forhandlingsrommet senere på dagen, vil ikke finansministeren si hva hun mener om.

– Jeg registrerte det, men det er nesten et spørsmål du må rette til amerikanske politikere.

Vert for årets G20, Tysklands forbundskansler, har inntatt samme holdningen som de norske politikerne. Angela Merkel sier ifølge Sky News at delegasjoner selv velger hvem som skal erstatte en statsleder når vedkommende ikke selv er til stede.