Ivanka Trump skal jobbe ubetalt for faren i Det hvite hus

Etter å ha møtt kritikk for rolleblanding som uformell rådgiver for presidenten, gjør Ivanka Trump nå jobben formelt, men ubetalt.

USAs president, Donald Trumps, eldste datter Ivanka Trump, har planer om å gjøre som ektemannen hennes og bli en ubetalt rådgiver for faren i Det Hvite Hus, ifølge The New York Times.

Ivanka Trump har allerede et kontor i West Wing, og og sa forrige uke at hun ville fungere som en uformell rådgiver for presidenten. Planen møtte imidlertid stor kritikk fra eksperter på etikk som pekte på at det ville tillate henne å unngå regler og offentliggjøringer.

JOBB: Ivanka Trump ble med faren sin på jobb da han møtte kvinner i små bedrifter i Det hvite hus mandag. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

– Jeg har hørt bekymringene om at jeg skal rådgive presidenten ut fra min personlige kapasitet og samtidig frivillig etterkomme de etiske reglene. Nå vil jeg isteden fungere som en ubetalt ansatt i Det hvite hus og skal dermed følge de samme reglene som andre føderalt ansatte, sier Ivanka Trump i en uttalelese onsdag.

Ivanka Trump får tittelen «special assistant to the president». Ektemannen Jared Kushner har tittleen «senior adviser».

TIL TYSKLAND: Tidligere i mars møtte Ivanke Trump Tysklands kansler Angela Merkel på et besøk i Det hvite hus i Washington. Ivanka Trump planlegger å delta på en konferanse i Tyskland om å styrke kvinners økonomi. Foto: Evan Vucci , AP

– Vi er fornøyd med at Ivanka Trump har valgt å ta dette steget som første-datter og for å støtte presidenten, skriver en talskvinne for presidenten i en e-mail til avisen.