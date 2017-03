Ivanka Trump har hisset på seg naboene

Søppel som ikke tømmes, stengte fortau og parkeringskaos. Det er blant påstandene fra de nye naboene til presidentdatteren.

Etter at Ivanka Trump, ektemannen Jared Kushner og deres tre barn flyttet til den fornemme bydelen Kalorama i utkanten av Washington på nyåret, har det satt sitt preg på nabolaget, først og fremst på grunn av det store sikkerhetsoppbudet, skriver AP.

Familien på fem flyttet inn i et 640 kvadratmeter stort hus som nylig ble solgt for 47 millioner kroner, men som Ivanka Trump og familien leier, ifølge Washington Post.

Ikke lenge etter at presidentdatteren kom til nabolaget dukket det opp «No parking» skilt i gaten utenfor huset og Secret Service skal med sine SUV-er ha begynt å blokkere stadig flere av parkeringsplassene i gatene rundt.

FERIE: Her er Ivanka Trump, Jared Kushner og barna Joseph and Arabella Kushner på vei til Florida med Air Force One. Foto: , Jonathan Ernst/REUTERS

Skrev sint mail



For en av naboene toppet det seg sist mandag da det ble satt opp et «No parking»-skilt foran hennes eget hus.

– Jeg begynte å skrike, sier advokaten Rhona Friedmann til Washington Post.

Etter at hun satte seg ned og skrev mailer, er parkeringsskiltene nå fjernet. Selv har advokaten egen parkeringsplass, men legger likevel ikke skjul på misnøyen:

– Hvis man ikke rekker å parkere før plassene blir opptatt, er man død. Vi hadde et rolig og hyggelig lite nabolag og nå har det blitt et sted hvor masse folk tar bilder, sier hun.

Men nabomisnøyen stopper ikke der. Noen av naboene avisen har snakket med mener at Ivankas familie har tatt over hele gaten. De viser blant annet til at gjerder som er satt opp blokkerer fortauet.

MISFORNØYD: Advokat Rhona Wolfe Friedman er en av Ivanka Trumps nye naboer i Kalorama som ikke er helt fornøyd med de nye forholdene i gaten. Foto: Alex Brandon/AP

Andre har også påpekt at søppelet hoper seg opp med påstander om at familiens ansatte ikke kan ha lært seg tidspunktene for søppeltømming.

Beboerne i Kalorama er vant til celebre naboer. Nylig flyttet også Obama-familien og utenriksminister Rex Tillerson dit, med det ekstra sikkerhetsoppbud og trafikken det medfører.

Men at presidentdatteren og familien også gjør en så stor inngripen i nabolaget, har vært vondt å svelge for noen.

– Tuller du. Dette er et voksent barn av presidenten. Noen ganger er det parkert ti biler utenfor her, sier Marti Robinson, en nabo rett over gaten som også er advokat, til Washington Post.

Må gjøre jobben



En talsmann for Secret Service har skrevet i en e post at de gjør det de kan for å samarbeide med næringsvirksomhet og naboer samtidig som de søker å opprettholde en best mulig sikkerhet for personene de har ansvaret for.

Ifølge AP er det ikke klart om Ivanka Trump selv er klar over naboenes misnøye. I en e-post før helgen skrev hun:

«Vi elsker nabolaget og vår familie har opplevd en veldig verdig velkomst fra våre naboer».

Christopher Chapin, presidenten i nabolagetsstyret sier han synes all oppmerksomhet er bra for Kalorama.

– Vi er glade for å ha politiske figurer som Obamas, The Kushners og Tillersons boende i vårt nabolag.